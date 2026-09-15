Con el Presupuesto 2027 y reforma electoral como eje, el Gobierno retoma las reuniones con gobernadores

Diego Santilli recibirá a los mandatarios provinciales Sadir, Jalil y Sáenz en Casa Rosada. La mesa política se reunió este martes y dialogó sobre los detalles de los proyectos más importantes del oficialismo. Mientras tanto, Patricia Bullrich avisa que todavía no están los apoyos necesarios para aprobar la reforma en el Congreso.

En una nueva semana donde la hiperactividad forzada es la única política constante del Gobierno, la mesa política se reunió este martes en Casa Rosada para pulir la puesta en marcha de la estrategia legislativa para hacer frente al tratamiento del Presupuesto 2027, que ingresará en las próximas horas al Congreso, y la Reforma Electoral con la que buscan eliminar las PASO .

Desde las 13, y por más de dos horas, Karina Milei juntó a los integrantes del órgano político de la gestión libertaria en las oficinas que Diego Santilli tiene en la planta baja del edificio de gobierno para que Luis Caputo contara de primera mano los detalles de la hoja de ruta presupuestaria con la que el oficialismo pretenderá moverse durante el año en el que Javier Milei buscará ir por la reelección.

En este marco, el ministro de Economía afirmó que prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%. Además, afirmó que el mismo contempla un resultado fiscal positivo y que ésta será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default.

Respecto a los ingresos por exportaciones, Toto hizo saber que esperan la llegada de más de USD 130.000 millones, que colaborarán fuertemente con la política de aumentar las reservas para mantener estable el precio del dólar y evitar una corrida en pleno año electoral. En este punto, el Presupuesto prevé que la moneda estadounidense rondará los $1.728 . Desde Nación, en tanto, se encargaron de hacer saber que este número “no se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027.” Además, se espera un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los USD 15.000 millones.

Según datos a los que tuvo acceso en exclusiva este medio, el Presupuesto contempla una importante suba en los fondos percibidos por el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca del Congreso, mientras que los recursos destinados para el Ministerio de Defensa, que deberá afrontar la construcción de la Base Naval Integrada que el presidente anunció con bombos y platillos en su cadena nacional, si bien tiene aumentos lo cierto es que si se comparan con la inflación anual prevista, el porcentaje es prácticamente ínfimo. En 2026, los gastos previstos para Seguridad y Defensa rondaron los $7.773.469 millones. En 2027, ese número sube a $9.533.386 millones, un 22,6% más, apenas 1,5% por encima de la inflación prevista por el propio gobierno. En otras áreas del estado, los aumentos sobrepasan el 30% interanual.

El proyecto de ley del Presupuesto será presentado en las próximas horas en la Cámara de Diputados y su tratamiento en comisiones está previsto para iniciar durante la primera semana de octubre. Si bien se esperan que haya reticencias por parte de la oposición más férrea, dentro del Gobierno están confiados que lograrán reunir los votos necesarios para aprobar la hoja de ruta económica del próximo año. El éxito, sin embargo, no está asegurado en todas las materias.

Dudas y estrategias para la Reforma electoral

Durante la reunión de mesa política Patricia Bullrich se tomó un tiempo para contar las últimas novedades sobre las negociaciones por la Reforma Electoral, que este martes tuvo un nuevo capítulo al reabrirse la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sabe que el gobierno todavía no cuenta con los apoyos necesarios para avanzar con la aprobación de la ley y desde su entorno incluso anticipan que el tratamiento podría posponerse para noviembre. Otros integrantes de la mesa política, en tanto, juran que podrá destrabarse las primeras semanas de octubre. Es en este punto cuando el calendario se vuelve el peor enemigo de la gestión libertaria.

Nuevas negociaciones con los gobernadores

Según lo establecido en la ley electoral, ningún cambio en la metodología de los comicios puede realizarse durante el mismo año en que los mismos se llevan a cabo, por eso la fecha límite que el gobierno tiene para aprobar esta reforma es diciembre. La discusión aún se encuentra empantanada debido a los tirones que el oficialismo, y en particular la facción que responde a Karina Milei, mantiene con los gobernadores a los que el Gobierno debe ir a pedirle los votos para que apoyen su agenda parlamentaria.

Los mandatarios provinciales entienden que para prestar sus votos para aprobar una reforma que tendrá considerables modificaciones en el tejido de su poder territorial el Gobierno primero debe dar una muestra de buena voluntad sentándose a negociar los armados en cada una de las provincias. En contraposición, la hermana presidencial se mantiene firme en la postura de que sólo se sentará a negociar con aquellos mandatarios que apoyen sin condicionamientos las iniciativas del oficialismo. Una discusión que tiene una resolución similar a la duda existencial sobre la aparición del huevo o la gallina.

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A la situación con los gobernadores, en tanto, se suma también el quiebre en el bloque de la Unión Cívica Radical que todavía no tomó una postura unificada frente a la discusión por las PASO. Mientras que un sector está dispuesto a apoyar casi sin miramientos la iniciativa del oficialismo, el ala más dura del partido centenario todavía analiza la posibilidad de no acompañar y competir con un candidato propio en las internas nacionales que puedan darse en los diferentes territorios. En este punto dentro del gobierno también existen discrepancias. Mientras Bullrich afirma que la UCR no dará todos sus votos, tanto Diego Santilli como Eduardo “Lule” Menem, dos de las espadas legislativas de Karina, aseguran que el bloque de diez senadores acompañará en su totalidad.

Como sea, lo cierto es que el gobierno seguirá intentando resolver su falta de votos con reuniones y aproximaciones directas con gobernadores y dirigentes aliados. Desde mañana, Santilli retomará sus encuentros con mandatarios provinciales en Casa Rosada. Este miércoles, el jefe de gabinete recibirá a Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), y el jueves será el turno de Carlos Sadir (Jujuy) para avanzar con la discusión de Zonas Cálidas, el régimen de subsidios que los gobernadores norteños apuestan a aprobar antes del inicio de la ola de calor en el verano. Si bien para los mandatarios las discusiones de las agendas provinciales están separadas de la nacional, un gobernador con diálogo fluído con la Casa Rosada reconoció ante la consulta de C5N que de no aprobarse el proyecto subsidiario, la discusión por la reforma electoral “podría complicarse”. En el gobierno, por su parte, están confiados que lograrán conseguir los votos y aseguran que la suspensión de las PASO el próximo año será un hecho.