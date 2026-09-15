15 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: un avión despegó, empezó a sacudirse y parte del techo cayó sobre los pasajeros

El Boeing 737 había abortado dos maniobras antes de lograr despegar. Segundos después sufrió fuertes vibraciones y la tripulación debió regresar al aeropuerto de origen. No hubo heridos.

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El video reflejó el momento dramático que vivieron los pasajeros. 

El video reflejó el momento dramático que vivieron los pasajeros. 

Captura video

Un Boeing 737-300 de Sepehran Airlines sufrió fuertes vibraciones poco después de despegar del aeropuerto de Mashhad, en el noreste de Irán, mientras se dirigía hacia Kermanshah, lo que produjo que parte del techo se desprendiera y cayera sobre los pasajeros. La aeronave había abortado dos intentos previos y, tras iniciar finalmente el vuelo, la falla estructural obligó al piloto a regresar.

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Las imágenes registradas dentro de la cabina muestran a los pasajeros aferrados a sus asientos durante las sacudidas. En medio de la emergencia, parte del revestimiento del techo se desprendió y cayó sobre la zona ocupada por los viajeros, lo que generó gritos y momentos de temor mientras el avión continuaba sobre la pista.

Ante la situación, el piloto comunicó el problema a la torre de control y solicitó autorización para regresar al aeropuerto de Mashhad. La aeronave consiguió completar el aterrizaje sin inconvenientes y todos los pasajeros pudieron abandonar el avión sin lesiones, pese a la intensidad de las vibraciones registradas durante la maniobra.

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El techo del avión se desprendió en pleno despegue: qué dice la investigación

La investigación posterior de la Organización de Aviación Civil de Irán determinó que el episodio no estuvo relacionado con los neumáticos, como se había considerado inicialmente. El origen fue una vibración anormal conocida como "Shimmy", que se produjo en el tren de aterrizaje principal y afectó distintos componentes.

Según el análisis técnico, el Shimmy Damper, sistema encargado de amortiguar esas oscilaciones, había sufrido una falla asociada con fugas, desgaste y corrosión. El desperfecto provocó que fuerzas anormales se transmitieran a otras partes del tren de aterrizaje y ocasionaran daños en distintos componentes de la aeronave.

Los investigadores también descartaron que la calidad de los neumáticos haya sido un factor determinante y consideraron normal la actuación de los pilotos durante el episodio. De acuerdo con el informe, las vibraciones comenzaron apenas cuatro segundos después de que el avión ingresara a la pista, antes de completar la maniobra de despegue.

El episodio ocurrió, además, pocos días después de otro incidente protagonizado por un avión de la misma compañía en el aeropuerto de Mashhad. El 25 de agosto, otra aeronave de Sepehran Airlines se salió de la pista durante su llegada, aunque en aquella oportunidad tampoco se registraron personas heridas.

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