En un final sufrido, Boca empató 1 a 1 con San Pablo en el Morumbí y pasó a semifinales

El local encontró la igualdad en los últimos minutos ante el Xeneize y el pase la próxima fase del certamen continental está abierta hasta el final, con un global 2 a 1 a favor de la visita.

Gol de Lozano para Boca en la visita a San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors le gana 1 a 0 a San Pablo en el Morumbí por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido en el que el Xeneize defiende la ventaja 1 a 0 que consiguió en la Bombonera y busca meterse entre los cuatro mejores del certamen después de 12 años. El árbitro es el uruguayo Gustavo Tejera.

Boca tomó la iniciativa en los primeros minutos y se adueñó de la pelota , lejos de sentir la presión del Morumbí. El Xeneize presionó alto, incomodó la salida de San Pablo y le quitó protagonismo al conjunto local, que necesitaba remontar la desventaja de 1 a 0 en el resultado global.

Al pasar los minutos, el control del partido continuó en los pies de los jugadores de Boca, que manejaron la pelota y transmitieron la sensación de que podían romper en cualquier momento la última línea de San Pablo, aunque todavía sin generar demasiadas situaciones concretas frente al arco de Rafael. El conjunto local, impreciso y sin ideas, no logró hacerse dueño del juego y comenzó a recibir murmullos desde las tribunas, en un clima que ya estaba caldeado desde la derrota del fin de semana ante Palmeiras.

San Pablo reaccionó sobre el cierre de la primera parte y tuvo su oportunidad más clara para ponerse en ventaja. A los 37', Gustavo Santana recibió dentro del área y sacó un remate que Álvaro Montero logró contener con una gran respuesta. La pelota terminó en el travesaño y Boca se salvó de quedar abajo en el marcador.

En los minutos finales, el Xeneize volvió a acercarse y volvió a manejar el trámite con intentos que no lograron convertirse en una ocasión de peligro mayor. Así, Boca y San Pablo se fueron al descanso 0 a 0, con la serie todavía favorable al equipo argentino.

En el segundo tiempo, San Pablo tomó el control de la pelota y comenzó a adelantarse en el campo, aunque sin demasiada claridad para transformar ese dominio en situaciones concretas. El conjunto brasileño tuvo varios intentos desde afuera del área y centros hacia el área de Montero, pero Boca resistió y aprovechó uno de sus mejores ataques para golpear.

A los 60', cuando el local atravesaba su mejor momento, Boca encontró el 1 a 0 después de un error defensivo de San Pablo. Leonel Flores recuperó la pelota y asistió a Leandro Lozano, quien definió con la zurda junto al palo izquierdo para ampliar la ventaja en la serie y darle todavía más tranquilidad al equipo de Arruabarrena.

A los pocos minutos del gol de Boca, San Pablo encontró el empate y el Morumbí explotó de euforia, pero la celebración duró poco. El VAR revisó la jugada y determinó que había una posición adelantada milimétrica, por lo que el tanto fue anulado. La desazón se apoderó de los jugadores y los torcedores, mientras el Xeneize recuperó la calma y volvió a ganar terreno.

Cómo llegaron San Pablo y Boca a este partido

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a este compromiso después de vencer 3 a 1 a Central Córdoba por el Torneo Clausura, resultado que prolongó su recuperación futbolística tras un período marcado por la falta de regularidad, en el que Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores durante el primer semestre.

Para esta revancha ante el Tricolor, el Xeneize recuperó a Milton Delgado, quien dejó atrás una distensión muscular en el isquiotibial y, finalmente, integra la formación titular en lugar de Tomás Belmonte, en una variante que devuelve al equipo una pieza importante para el funcionamiento del mediocampo.

San Pablo, por su parte, viene de caer por 2 a 0 ante Palmeiras en el clásico disputado el sábado pasado por el Brasileirao. Dorival Júnior decidió preservar a varios de sus habituales titulares con la mira puesta en la revancha ante Boca, por lo que el conjunto paulista afrontó ese compromiso con una formación alternativa y, además, terminó con un jugador menos por la expulsión de Luis Osorio.

Agredieron a piedrazos al micro de Boca en San Pablo

El plantel del Xeneize sufrió un ataque durante su llegada a San Pablo, cuando el micro que trasladaba a la delegación fue agredido a piedrazos en las inmediaciones del hotel donde se concentró el equipo. El episodio generó daños en los vidrios del vehículo y se produjo antes del encuentro decisivo ante el conjunto brasileño.

El antecedente de violencia se sumó a la tensión que rodea la definición de la serie, que comenzó con el triunfo de Boca por 1 a 0 en la Bombonera. En aquel encuentro, Miguel Merentiel marcó el único gol y Jonathan Calleri recibió una tarjeta amarilla que lo dejó suspendido para la revancha.

Las imágenes del MICRO que llevaba a #Boca, APEDREADO en su llegada a Morumbí#LAINFODEBOCA @PampaAranda pic.twitter.com/cnqIzJRT0E — BOCA PASIÓN TOTAL 74- Boca Juniors (@BocaPasionTotal) September 15, 2026

San Pablo necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente a las semifinales, mientras que una victoria por un tanto llevaría la definición a los penales. Boca, en cambio, se clasificará con un empate o un nuevo triunfo.