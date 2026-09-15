15 de septiembre de 2026 Inicio
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El Senado debatió en comisiones la reforma política con la eliminación de las PASO como eje

Tras el emplazamiento en el recinto, la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo, que hasta el momento no cuenta con los votos necesarios para darle luz verde. El temario incorporó las iniciativas de los legisladores del PRO referido a Ficha Limpia y modificaciones en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

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Patricia Bullrich junto a Agustín Coto.

Patricia Bullrich junto a Agustín Coto.

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El Senado inició esta tarde desde el debate en comisiones de la reforma política, que tiene como punto central la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Luego del emplazamiento forzado en el recinto, la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo, que hasta el momento no cuenta con los votos necesarios para darle luz verde.

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Entre otros de los temas que incluye el proyecto se encuentran: cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones en la Boleta Única de Papel (BUP) y la incorporación del sistema de Ficha Limpia, impulsados desde el bloque PRO.

Durante el encuentro, el senador macrista Martín Goerling Lara pidió que la implementación de Ficha Limpia se discuta en forma separada de la reforma electoral, pero este es uno de los puntos que el oficialismo rechaza.

Uno de los ejes centrales del plan oficial es eliminar de manera permanente las PASO. El Congreso ya había aprobado su suspensión por única vez en 2025, pero si no se sanciona una nueva ley, el mecanismo volvería a regir en las elecciones de 2027. Desde el Gobierno consideran que las primarias generan un desgaste innecesario para el electorado y encarecen el proceso electoral.

La senadora libertaria Patricia Bullrich.

La senadora libertaria Patricia Bullrich.

Otro punto en discusión es introducir cambios en la Boleta Única de Papel, sistema que ya fue aprobado por el Congreso. La intención del oficialismo es reincorporar el casillero de “lista completa”, que permitiría al votante seleccionar todas las categorías de un mismo partido con una sola marca. Ese casillero fue eliminado durante el debate legislativo por presión de partidos provinciales, que argumentaron que genera un fuerte efecto arrastre en las elecciones.

La reforma también buscaría modificar las reglas para la creación y participación de los partidos políticos. El Gobierno pretende elevar la cantidad de avales necesarios para presentar candidaturas y endurecer los requisitos para que una fuerza política obtenga reconocimiento legal.

En esa línea, se analiza aumentar las exigencias para competir en elecciones presidenciales. Actualmente, un partido necesita tener personería jurídica en al menos cinco provincias para presentar una fórmula presidencial. La propuesta oficial sería duplicar ese requisito.

El objetivo, según plantean en el oficialismo, es reducir la proliferación de partidos pequeños o “sellos electorales” que se presentan en cada elección y simplificar la oferta en la boleta.

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