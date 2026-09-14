Emmy 2026: dónde ver en Argentina las series ganadoras de la gran noche de la televisión

The Pitt, Hacks, Pluribus y La maldición de Widow’s Bay, entre otras, estuvieron entre las producciones más premiadas de la edición 2026 de los premios Emmy. Estas son las plataformas donde pueden verse en Argentina.

La maldición de Widow’s Bay, una de las grandes ganadoras de la noche.

La 78ª edición de los premios Emmy reunió a las principales producciones de la televisión estadounidense y confirmó el protagonismo que las plataformas de streaming alcanzaron en las categorías más importantes. La ceremonia se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles y tuvo a Mariska Hargitay como conductora.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina la ceremonia de los grandes premios de la TV

Entre las series que llegaron a la ceremonia con mayor cantidad de nominaciones se encontraba The Pitt , que encabezaba la edición con 25 candidaturas y se llevó varios de los premios más importantes de la noche, entre ellos el de Mejor Actor en Drama, a Noah Wyle y la estatuilla a Mejor Serie de Drama. El show médico protagonizado por Noah Wyle transcurre en una guardia de emergencias de Pittsburgh y muestra el trabajo de médicos, residentes y enfermeros durante extensas jornadas. Su primera y segunda temporada están disponibles en HBO Max.

Otra de las producciones que concentró la atención fue Hacks , que competía con su quinta y última temporada. La comedia protagonizada por Jean Smart (quien obtuvo por quinta vez consecutiva el premio a Mejor Actriz de Comedia ) y Hannah Einbinder había conseguido 24 nominaciones y volvió a poner el foco en la relación entre la veterana comediante Deborah Vance y la joven guionista Ava. La serie también puede verse en HBO Max.

Por su parte, Pluribus , la ficción de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, llegó a la ceremonia con 18 nominaciones. Rhea Seehorn obtuvo el premio a Mejor Actriz en Drama por esta historia ambientada en un mundo transformado por un fenómeno que modificó la vida de gran parte de la humanidad. La producción está disponible en Apple TV.

En esa misma plataforma podía encontrarse La maldición de Widow’s Bay , una de las novedades de la temporada que obtuvo 19 candidaturas, entre ellas a Mejor Actor de Comedia, que se llevó el gran Matthew Rhys. La serie combinó elementos de comedia y terror alrededor de un pueblo costero que intentaba transformarse en un destino turístico mientras sus habitantes se enfrentaban a una antigua maldición.

La maldición de Widow’s Bay, de Apple TV.

Entre los dramas nominados también se encontraban La diplomática, disponible en Netflix, y La edad dorada, que puede verse por HBO Max. La primera siguió las dificultades de una embajadora estadounidense en medio de diferentes conflictos políticos internacionales, mientras que la producción de Julian Fellowes retrató las disputas entre las familias tradicionales y las nuevas fortunas de Nueva York a fines del siglo XIX.

Otras perlas de los Emmy 2026 para maratonear

Paradise, otro de los títulos que tuvo una participación destacada en las categorías dramáticas, está disponible en Disney+. La serie protagonizada por Sterling K. Brown combinó thriller político y ciencia ficción a partir de una comunidad que parecía estar protegida de un mundo exterior marcado por el peligro. En la misma plataforma también pueden verse El Oso y Abbott Elementary, ambas nominadas en distintas categorías.

Apple TV concentró además otras producciones que llegaron a los Emmy con candidaturas importantes, entre ellas Slow Horses, Your Friends & Neighbors y Shrinking.

Netflix, en tanto, contó con Nadie quiere esto, mientras que Only Murders in the Building estuvo disponible en Disney+.

En las categorías de miniseries, uno de los títulos destacados fue Bronca, cuya segunda temporada llegó a los premios con 16 nominaciones y podía verse en Netflix. También se encontraban entre las producciones nominadas La bestia en mí, en Netflix; DTF St. Louis, en HBO Max; Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, en Disney+; y All Her Fault, disponible en Prime Video.

La edición 2026 de los Emmy reflejó así la creciente competencia entre las plataformas de streaming por los principales reconocimientos de la televisión. Las series que dominaron las nominaciones ya habían quedado incorporadas a los catálogos disponibles para el público argentino.