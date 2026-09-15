Femicidio en Santa Fe: imputaron a un hombre por prender fuego a su novia mientras dormía

El acusado de 34 años, identificado como E.E.C., fue imputado por femicidio este martes. Naiara Esperanza Coronel tenía 20 años y sus familiares la despidieron en redes sociales.

Un hombre de 34 años, identificado con las iniciales E.E.C., prendió fuego a su novia de 20 años, Naiara Esperanza Coronel, mientras dormía el lunes 7 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, según reconstruyó la fiscal Natalia Giordano. La joven terminó con quemaduras en el 85%-90% del cuerpo y murió ese mismo día en el hospital José María Cullen.

El femicida fue imputado este martes por el crimen que tuvo lugar entre las 2 y las 3 de la madrugada, en la vivienda que ambos compartían en calle Estrada al 1900, en el barrio 12 de Octubre de la capital provincial. Giordano lo acusó de usar un líquido inflamable para prenderle fuego a su novia mientras dormía en un colchón.

La fiscal explicó que mantenían una relación de pareja y convivencia desde el año pasado atravesada por "malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer".

"El imputado utilizó un líquido inflamable como medio acelerante para prenderle fuego a la mujer, quien estaba acostada en un colchón que usaban para dormir", relató la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y sostuvo ante el juez Luis Octavio Silva que el acusado actuó con el objetivo de matar a su pareja.

Coronel falleció el lunes alrededor de las 15 por una falla multiorgánica derivada de las quemaduras en todo su cuerpo. El hombre de 34 años la había acompañado al centro de salud, así que fue detenido en el lugar.

La fiscal le atribuyó la autoría del delito de "homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)". Giordano adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado y que en esa audiencia brindará más información sobre las pruebas reunidas.

El abogado defensor Santiago Rico cuestionó la acusación de Giordano y sostuvo que que se trató de un hecho accidental ocurrido en el contexto de un consumo excesivo de drogas, según publicó el medio santafesino Sol Play, y destacó que el acusado permaneció en el lugar, pidió ayuda y asistió a la joven para intentar apagar las llamas.

La despedida de la familia de Naiara Esperanza Coronel

"Tenías apenas 20 años, tantos sueños, tantos momentos por vivir, chiquita. Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida", publicó Vanesa Chavez en su cuenta de Facebook y continuó: "Hoy te decimos adiós con lágrimas en los ojos pero con la certeza de que tu recuerdo vivirá en nuestro corazón. Ahora sí descansa en paz mi niña, Naiara Esperanza Coronel".

"Queremos justicia por Naiara Esperanza Coronel, que esto no quede como una menos. Basta ya, nos queremos vivas", pidió Chavez en otro posteo.

Cuántos femicidios se registraron durante 2026

Un nuevo informe reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños en la Argentina. En total, son 169 personas víctimas de violencia de género.

En Argentina en 8 meses 169 víctimas fatales de violencia de género

Del 1°/1 al 31/8/2026,hubo 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas,8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”. pic.twitter.com/y4sWreQ2OG — La Casa del Encuentro (@Casadelencuentr) September 1, 2026

Los datos, provenientes del del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dirigido por La Casa del Encuentro, indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.

En términos absolutos y a nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.