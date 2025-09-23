23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: gran jugada de Franco Mastantuono para su primer gol en Real Madrid

El mediocampista argentino de 18 años concretó una buena definición y convirtió para el Merengue en el triunfo 4-1 sobre Levante por la liga de España.

Por
Franco Mastantuono convirtió su primer gol en Real Madrid.

Franco Mastantuono convirtió su primer gol en Real Madrid.

Redes sociales

El futbolista Franco Mastantuono convirtió su primer gol para Real Madrid tras su llegada al Merengue, en el marco del triunfo 4-1 sobre Levante en el estadio Ciudad de Valencia por la fecha 6 de la liga de España.

Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de la península de Kamchatka.
Te puede interesar:

Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de Kamchatka

Se jugaba el minuto 37 del partido, cuando el brasileño Vinícius Jr. avanzó unos metros con la pelota, se la cedió a Mastantuono y el exjugador de River ingresó al área de Levante para definir con su pierna derecha y vencer al arquero Mathew Ryan.

El mediocampista fue presentado en el Merengue el 14 de agosto y generó mucha expectativa por el alto nivel que había mostrado en River, donde había debutado en enero de 2024 a los 16 años y se transformó en el tercer jugador más joven en tener su presentación en el Millonario.

En tanto, el jugador fue titular por tercera vez consecutiva en Real Madrid, ya que también lo fue en el triunfo 2-0 sobre Espanyol por la fecha 5 de la liga española y en la victoria 2-1 contra Olympique de Marsella en la primera jornada de la Champions League. Luego, fue reemplazado por Aurélien Tchouaméni.

El resto de los goles del Merengue contra Levante fueron concretados por Vinícius Jr. y Kylian Mbappé, quien marcó en dos oportunidades.

El primer gol de Franco Mastantuono para Real Madrid

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Catherine Fulop sufrió un fuerte accidente en el show de Erreway en Buenos Aires.

Video: Catherine Fulop sufrió un tremendo accidente en el show de Erreway en Buenos Aires

Video: así fue el ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana donde murieron tres tripulantes.

Video: así fue el ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana donde murieron tres tripulantes

Ángel Di María convirtió para Rosario Central contra Boca.

Video: el golazo olímpico de Ángel Di María para Rosario Central contra Boca

Messi pudo haber jugado para un club español que no es el Barcelona.

El club en el que podría haber jugado Messi antes de llegar a Barcelona: "Estuvimos cerca"

Amanda Mazza fue trasladada a un hospital cercano

Una luchadora creyó que le rompió el mentón a su oponente y en realidad fue su brazo

Juan Martín Del Potro cumple 37 años.

Del Potro cumple 37 años: el jugador que le hizo frente a Federer, Nadal y Djokovic y mantiene un récord desde 2009

Rating Cero

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

últimas noticias

play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 14 minutos
play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 14 minutos
Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Hace 25 minutos
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Hace 32 minutos
play
La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Hace 50 minutos