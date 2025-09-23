Video: gran jugada de Franco Mastantuono para su primer gol en Real Madrid El mediocampista argentino de 18 años concretó una buena definición y convirtió para el Merengue en el triunfo 4-1 sobre Levante por la liga de España. Por







Franco Mastantuono convirtió su primer gol en Real Madrid. Redes sociales

El futbolista Franco Mastantuono convirtió su primer gol para Real Madrid tras su llegada al Merengue, en el marco del triunfo 4-1 sobre Levante en el estadio Ciudad de Valencia por la fecha 6 de la liga de España.

Se jugaba el minuto 37 del partido, cuando el brasileño Vinícius Jr. avanzó unos metros con la pelota, se la cedió a Mastantuono y el exjugador de River ingresó al área de Levante para definir con su pierna derecha y vencer al arquero Mathew Ryan.

El mediocampista fue presentado en el Merengue el 14 de agosto y generó mucha expectativa por el alto nivel que había mostrado en River, donde había debutado en enero de 2024 a los 16 años y se transformó en el tercer jugador más joven en tener su presentación en el Millonario.

En tanto, el jugador fue titular por tercera vez consecutiva en Real Madrid, ya que también lo fue en el triunfo 2-0 sobre Espanyol por la fecha 5 de la liga española y en la victoria 2-1 contra Olympique de Marsella en la primera jornada de la Champions League. Luego, fue reemplazado por Aurélien Tchouaméni.