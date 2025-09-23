23 de septiembre de 2025 Inicio
El club en el que podría haber jugado Messi antes de llegar a Barcelona: "Estuvimos cerca"

El equipo catalán fue fundamental en la carrera de la Pulga. Sin embargo, la historia pudo haber sido muy distinta, según reveló el presidente de otro club.

La carrera de Lionel Messi no sería lo que es sin el Barcelona, el club que lo formó, le pagó el tratamiento con hormonas de crecimiento, lo vio consagrarse como ídolo y fue su casa hasta el 2021. Sin embargo, hace poco se supo que la Pulga estuvo muy cerca de jugar en otro equipo español antes de debutar en el Camp Nou.

El presidente del Getafe, el empresario Ángel Torres Sánchez, reveló durante una entrevista que dio en febrero de 2024 que llegó a expresar su interés tanto en Messi como en Pep Guardiola, a quien quería como entrenador, pero no pudo quedarse con ninguno de los dos.

En el caso de Guardiola, en ese momento daba sus primeros pasos en el Barcelona B y el DT de Primera era Frank Rijkaard, pero un directivo del club blaugrana le confesó a Torres Sánchez que pensaban en Michael Laudrup para reemplazarlo. "Dije: 'Bueno, pues yo me llevo a Guardiola'", contó a COPE.

"Pero a final de temporada se precipita todo, echan a Rijkaard y en vez de Laudrup, la junta directiva elige a Guardiola", lamentó. En esa misma entrevista, lanzó otra bomba: "También le pedí a Messi a (Joan) Laporta, con quien tengo muy buena relación, y dijo que Rijkaard le iba a empezar a dar minutos, pero estuvimos a punto. Le faltó nada", afirmó.

Messi en sus inicios como futbolista en el FC Barcelona de España.

A pesar de esta decepción, Torres Sánchez aseguró que pudo tener un vínculo cercano con ambos ídolos del Barcelona. "Tengo al menos 10 camisetas de Messi. Me mandaba todos los años una porque sabía que era mi ídolo. Tenía muy buena relación. Cuando iba al Camp Nou me la daba en la mano", contó.

Los números de Messi en Barcelona

Lionel Messi jugó en el Barcelona entre 2004 y 2021. Durante 17 temporadas, se cansó de romper récords: es el máximo goleador de la historia del club, el jugador extranjero con más partidos, y el autor de los goles número 5.000 y 6.000 del club en la Liga española, entre muchas otras marcas.

En total, jugó 778 partidos en los que convirtió 672 goles (137 dobletes, 42 hat-trick, 6 poker y un repoker) y repartió 269 asistencias. También ganó 35 títulos, incluidos 10 campeonatos de Liga, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

