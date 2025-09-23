La historia no tan conocida del día que Lionel Messi quiso jugar en River: por qué no se dio su pase

Antes de llegar al Barcelona, el capitán de la Selección argentina se probó en Núñez y hasta formó dupla con Gonzalo Higuaín. ¿Por qué lo dejaron escapar?

La carrera de Lionel Messi es inseparable del Barcelona, el club en el que hizo las inferiores y gracias al cual accedió al tratamiento con hormonas de crecimiento. Sin embargo, hay una historia no tan conocida que indica que todo pudo haber sido distinto, ya que el astro estuvo muy cerca de jugar en River.

"Fue en 2000. Messi tenía 12 años y lo trajeron sus padres junto a otro chico de apellido Giménez, con el que hacía dupla de ataque en Newell's. Ya el primer día que lo vi me maravilló", recordó el exjugador Eduardo Abrahamian , quien por ese entonces trabajaba en las inferiores del Millonario.

La Pulga llegó a River después de que Federico Vairo , también exjugador del club, quedara asombrado en una de sus visitas a Rosario buscando nuevos talentos. "El martes hicimos fútbol. Messi generaba las jugadas para que Giménez hiciera los goles. Le pedí a Délem (coordinador de inferiores) que viniera al día siguiente", recordó Abrahamian en 2011, en una entrevista con La Nación.

"Cuando lo vio, decidimos que había que ficharlo. Era muy habilidoso, nos impactó, pese a su físico pequeño", señaló. En esos días, Messi formó dupla de ataque con Gonzalo Higuaín, con quien volvería a encontrarse años después en la Selección argentina. "Imaginate si hubieran llegado a ser la dupla de River en Primera, algo increíble", lamentó el exjugador.

A pesar del entusiasmo que generó en esa semana de prueba, River no fichó a Messi y no está claro por qué, ya que hay distintas versiones. Desde el entorno familiar dijeron que el club no quiso pagar las inyecciones del tratamiento con hormonas, que en esa época rondaba los 900 dólares mensuales. Sea como sea, la Pulga se fue de Núñez y, tiempo después, se concretó su llegada a Barcelona.

Messi ultima detalles para seguir en Inter Miami

Lionel Messi se prepara para el Mundial 2026 y, si bien no lo confirmó de manera oficial, muy probablemente será su último torneo internacional con la Selección argentina. Pensando en llegar de la mejor manera posible, el rosarino ultima los detalles para renovar su contrato con el Inter Miami.

Según fuentes cercanas al jugador, ya están en la etapa final de las negociaciones y todo indica que el acuerdo se cerrará muy pronto. La extensión sería por dos años más, lo que convertiría a Las Garzas en el club en el que Messi termine su exitosa carrera profesional.