La reacción de Messi después del agradecimiento de Dembélé tras ganar el Balón de Oro

Durante la premiación, el jugador del PSG destacó los años que le tocó jugar junto al argentino y el español, Andrés Iniesta, destacando que aprendió de ellos. “Fue excepcional todo ese aprendizaje”, destacó.

Messi y Dembelé jugaron en Barcelona entre 2017 y 2021 donde disputaron 95 partidos juntos

Tras un año perfecto en París Saint-Germain, el francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro y, al subir al escenario para recibir el galardón, lanzó una emotiva mención a Lionel Messi , excompañeros en Barcelona. A través de redes sociales, Leo le devolvió la pared, lo felicitó por el galardón y le agradeció por el gesto.

El delantero francés, que conquistó la UEFA Champions League con el PSG y ganarle la pulseada al español Lamine Yamal, no solo celebró su consagración individual, sino que también dedicó palabras de gratitud a quienes influyeron en su desarrollo profesional.

“Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi . Fue excepcional ese aprendizaje”, afirmó el atacante francés durante su discurso ante los presentes en el Théâtre du Châtelet.

Posteriormente, el delantero retrató en sus redes sociales la ceremonia con el trofeo en mano. “Tanta alegría, orgullo y emoción. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado a lo largo de este viaje”, publicó junto a las imágenes de la premiación.

Rápidamente, el argentino se hizo eco de esa dedicatoria y no tardó en enviarle sus felicitaciones en sus redes sociales. “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, fue el mensaje que dejó plasmado el rosarino acompañado del emoji de las manos levantadas.

Cuándo Messi y Dembélé compartieron equipo

Ousmane Dembélé llegó a Barcelona en 2017, cuando el club catalán pagó 150 millones de euros para quedarse con la joven promesa surgida en Rennes y Borussia Dortmund.

El francés compartió vestuario con Lionel Messi hasta 2021, y durante cuatro años y medio, disputaron 95 partidos juntos, acumulando casi 5.000 minutos en cancha y participando en 15 goles combinados.

El propio campeón europeo recordó en varias ocasiones aquella etapa: “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba al lado del suyo y me dio muchos consejos. Para mí es el más grande, alguien único. Estoy orgulloso de haber jugado con él”.

“Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Empecé a observar todo lo que hacía en el campo”, contó Dembélé en una entrevista sobre los consejos del argentino.