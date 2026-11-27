Este viernes 27 de noviembre se lleva adelante una nueva edición del Black Friday, efeméride clave para la industria comercial ya que se ofrecen una gran cantidad de productos con descuentos muy tentadores. En pleno boom por el lanzamiento del GTA, los especialistas alertan por estafas.
En Argentina, donde las compras online con cuotas sin interés y billeteras virtuales ganan cada vez más terreno, la ansiedad por aprovechar promociones por tiempo limitado suele bajar las defensas de los compradores, un escenario que los estafadores explotan mediante tiendas falsas, clonación de marcas y mensajes engañosos.
En esta edición, el fenómeno suma un agravante: la expansión de herramientas de inteligencia artificial (IA) permitió perfeccionar la calidad de los correos, anuncios y sitios apócrifos, volviéndolos cada vez más difíciles de distinguir de los canales oficiales.
El gancho de la escasez: consolas, videojuegos y deepfakes
Para captar víctimas, los delincuentes suelen apuntar a productos de altísima demanda o stock limitado. Jesús Alcalde, cofundador y CTO de Flameera, señaló como ejemplo el furor por la PlayStation 5 asociada al lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI): allí, las supuestas rebajas irreales funcionan como carnada en anuncios de Instagram, Facebook o TikTok para cobrar transferencias y desaparecer de inmediato, una maniobra que define como "pesca de arrastre".
A este esquema se suman los avisos falsos por SMS o WhatsApp sobre supuestos problemas en la entrega de compras —diseñados para robar claves de home banking o billeteras digitales— y el uso de deepfakes (videos manipulados con IA) de figuras públicas promocionando oportunidades fraudulentas.
Cómo blindarse antes de comprar online
Para reducir riesgos al momento de ingresar datos personales o financieros, los especialistas recomiendan aplicar cuatro filtros básicos:
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No confiar solo en el candado: Un sitio falso —con una letra cambiada, un dominio .com en lugar de .com.ar o un guion de más— también puede tener certificado de seguridad y mostrar el candado en el navegador.
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Ingresar por vía directa: Nunca hacer clic en enlaces recibidos por SMS, WhatsApp, correos o publicidades sospechosas; siempre escribir la dirección oficial en el navegador o utilizar las aplicaciones oficiales del banco o tienda.
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Chequear reputación y desconfiar de transferencias directas: Revisar opiniones fuera de la web del vendedor, verificar la antigüedad real de sus perfiles en redes sociales y desconfiar de comercios desconocidos que exigen pago exclusivamente por transferencia bancaria a cuentas de terceros sin respaldo de una pasarela de pago segura.
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Usar tarjetas virtuales y límites: Mantener los dispositivos actualizados y operar preferentemente con tarjetas virtuales recargables o de un solo uso limitadas al monto exacto de la operación.
Qué hacer y dónde denunciar en Argentina en caso de estafa
El daño de una estafa virtual no termina en el dinero perdido de la compra, ya que los datos robados suelen reutilizarse para pedir préstamos preaprobados o secuestrar cuentas de WhatsApp y redes sociales. Ante la mínima sospecha, la velocidad de reacción es clave:
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Guardar pruebas: Hacer capturas de pantalla de los chats, correos, comprobantes de transferencia (con CVU/CBU y CUIT del destinatario) y direcciones URL involucradas.
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Frenar los pagos: Contactar de inmediato al banco, billetera virtual o emisor de la tarjeta (Visa, Mastercard, etc.) para bloquear el plástico, pausar la cuenta y desconocer el consumo.
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Asegurar cuentas: Cambiar todas las contraseñas comprometidas, activar la verificación en dos pasos (especialmente en WhatsApp y el correo) y correr un antivirus en el celular o computadora.
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Radicar la denuncia oficial: En Argentina, las víctimas pueden realizar el trámite de forma gratuita en la comisaría más cercana, en la fiscalía de turno o ante las unidades especializadas:
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Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI): recibe denuncias por correo electrónico a [email protected].
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División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina: atiende consultas y denuncias al (011) 4370-5899 o vía [email protected].
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Defensa del Consumidor: si se trata de un comercio registrado que incumplió una oferta o entrega, se puede iniciar un reclamo online en argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor.