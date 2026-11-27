Estafas en el Black Friday: cómo operan en PS5, GTA VI y Amazon La locura por comprar tecnología a buen precio convierte a los consumidores en víctimas sensibles de phishing, tiendas falsas y deepfakes. Por Agregar C5N en









El GTA, punto caliente de las estafas en el Black Friday.

Este viernes 27 de noviembre se lleva adelante una nueva edición del Black Friday, efeméride clave para la industria comercial ya que se ofrecen una gran cantidad de productos con descuentos muy tentadores. En pleno boom por el lanzamiento del GTA, los especialistas alertan por estafas.

En Argentina, donde las compras online con cuotas sin interés y billeteras virtuales ganan cada vez más terreno, la ansiedad por aprovechar promociones por tiempo limitado suele bajar las defensas de los compradores, un escenario que los estafadores explotan mediante tiendas falsas, clonación de marcas y mensajes engañosos.

En esta edición, el fenómeno suma un agravante: la expansión de herramientas de inteligencia artificial (IA) permitió perfeccionar la calidad de los correos, anuncios y sitios apócrifos, volviéndolos cada vez más difíciles de distinguir de los canales oficiales.

El gancho de la escasez: consolas, videojuegos y deepfakes Para captar víctimas, los delincuentes suelen apuntar a productos de altísima demanda o stock limitado. Jesús Alcalde, cofundador y CTO de Flameera, señaló como ejemplo el furor por la PlayStation 5 asociada al lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI): allí, las supuestas rebajas irreales funcionan como carnada en anuncios de Instagram, Facebook o TikTok para cobrar transferencias y desaparecer de inmediato, una maniobra que define como "pesca de arrastre".

A este esquema se suman los avisos falsos por SMS o WhatsApp sobre supuestos problemas en la entrega de compras —diseñados para robar claves de home banking o billeteras digitales— y el uso de deepfakes (videos manipulados con IA) de figuras públicas promocionando oportunidades fraudulentas.