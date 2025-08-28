IR A
IR A

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

El músico nació en Buenos Aires pero se crio en un ambiente chamamesero porque sus padres eran de Corrientes. Vivía en Francia desde 1987. Tenía 87 años.

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.

Redes Sociales

El acordeonista Raúl Barboza murió en Francia a los 87 años, según confirmó este jueves la embajada argentina en ese país. Se lo conocía como el "maestro" del acordeón y embajador mundial del chamamé.

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
Te puede interesar:

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Nació en Buenos Aires el 22 de junio de 1938, pero sus padres habían llegado de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Se crio en un entorno musical junto a su padre, Adolfo Barboza, pionero del chamamé quien le regaló su primer acordeón a los seis años.

A tan corta edad, ya se presentaba junto al trío de su padre y grabó para el sello Víctor con el Conjunto Correntino Irupé. Por su talento fue considerado un niño prodigio dentro del ambiente chamamesero.

Embed

En una entrevista a AFP en 2002 aseguró: “Simplemente, soy un músico que ama lo que hace y que intenta por todos los medios no dejarse llevar por lo que la gente diga, sino por lo que yo creo que estoy haciendo bien”.

Estando en Europa aseguró: "He encontrado estando acá en Francia similitudes extraordinarias con nuestra música chamamecera. Como en algunos ritmos de África, en algunos de India y también árabes”.

Barboza fue adoptado en Francia, adonde vivía desde 1987, y donde lo condecoraron con la orden de Caballero de las Artes y las Letras. Tuvo una larga carrera que comenzó de chico y colaboró con músicos como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazolla. Grabó 30 álbumes todos dedicados al género del chamamé, la música tradicional del noreste del Argentina, especialmente Corrientes, y que trascendió hasta Paraguay.

El chamamé: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El chamamé es una manifestación cultural del noreste argentino, especialmente de Corrientes, que combina música, danza y canto con raíces guaraníes y jesuitas, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020.

Se caracteriza por el baile de "abrazo cercano" y una música ejecutada con instrumentos como el acordeón, el bandoneón y la guitarra, y se manifiesta en celebraciones comunitarias y familiares, incluyendo el llanto característico del sapukay.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

francia devolvio a madagascar el craneo del rey tuera 128 anos despues

Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

últimas noticias

play
Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Hace 11 minutos
Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 19 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 26 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 53 minutos
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora