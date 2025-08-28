Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata Mi amigo Enzo es más que una historia sobre un piloto y su mascota: es una fábula sobre el amor incondicional, las segundas oportunidades y la sabiduría de los que simplemente observan con el corazón.







Esta película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. Basada en la novela The Art of Racing, la producción cuenta la historia a través de los ojos —o mejor dicho, la voz— de Enzo, un golden retriever. ¿De cuál se trata?

Enzo observa y reflexiona sobre la vida de su dueño, Denny Swift (Milo Ventimiglia), un piloto de carreras con sueños ambiciosos que lucha por equilibrar su pasión profesional con su vida familiar. Amanda Seyfried interpreta a Eve, la esposa de Denny, mientras Kevin Costner da voz a Enzo, aportando un tono profundo, nostálgico y emocional a la narración.

La propuesta logró un fuerte respaldo del público, especialmente entre los amantes de los perros y las historias emotivas. Su mezcla de ternura, filosofía y melodrama le ganó aplausos sinceros. En sitios como Filmaffinity y IMDb, el público la elige por su capacidad de emocionar, incluso si los críticos la encuentran previsible o excesivamente sentimental. Una devolución destaca que la narración desde un punto de vista perruno es efectiva, evitando clichés al explorar el amor, la pérdida y la resiliencia desde una mirada diferente.

Mi amigo Enzo Sinopsis de Mi amigo Enzo, la película tendencia en Netflix Un perro relata su historia y las lecciones que aprendió de su dueño, un piloto de carreras que se enamora y forma una familia mientras enfrenta momentos difíciles, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Mi amigo Enzo Embed - MI AMIGO ENZO - Trailer Español Latino Sub 2019 Reparto de Mi amigo Enzo El elenco está encabezado por Milo Ventimiglia (Denny Swift), Amanda Seyfried (Eve), y la voz de Kevin Costner como Enzo. Completan el cuadro actoral Kathy Baker, Martin Donovan, Gary Cole y Ryan Kiera Armstrong, entre otros, que aportan sensibilidad y profundidad emocional desde lo cotidiano y familiar.