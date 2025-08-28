IR A
IR A

Revelado: Marvel no estaba de acuerdo con la música que salió en Guardianes de la Galaxia

Marvel rechazó inicialmente esta música en Guardianes de la Galaxia (2014), pero hoy resulta impensado imaginar la película sin ella.

Marvel rechazó inicialmente esta música en Guardianes de la Galaxia (2014)

Marvel rechazó inicialmente esta música en Guardianes de la Galaxia (2014), pero hoy resulta impensado imaginar la película sin ella. 

 

Marvel

Cuando James Gunn trabajaba en Guardianes de la Galaxia (2014), un proyecto cargado de desafíos creativos, no imaginaba que la música se transformaría en el principal foco de conflicto con los ejecutivos de Marvel Studios. Mientras él pensaba en una banda sonora ecléctica y nostálgica, muchos dentro de la compañía miraban esa propuesta con desconfianza. El debate no giraba en torno a los efectos visuales ni a la trama, sino a si la música elegida resultaba apropiada para una superproducción de esa magnitud.

Aunque muchas veces llegamos con noticias de retrasos, en ocasiones la fortuna nos sonríe, y hoy es uno de esos días. Marvel Zombies se adelanta más de una semana en el calendario, y pasará a incorporarse al catálogo de Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 
Te puede interesar:

Marvel Zombies adelanta su estreno y llegará antes al streaming: cuándo será

En una entrevista reciente, Gunn contó que varios ejecutivos calificaban la banda sonora como "ridícula". El mayor temor era que nadie quisiera escuchar aquellas canciones setenteras de la radio AM. A su juicio, la mezcla de géneros y la selección de temas de décadas pasadas parecía arriesgada y poco atractiva para el público masivo. El equipo directivo temía que esa decisión no conectara con los más jóvenes y terminara afectando el rendimiento de la película.

El tiempo terminó por contradecir esas dudas. La banda sonora, titulada Awesome Mix Vol. 1, se transformó en un éxito arrollador y resultó clave en el fenómeno cultural que alcanzó la película. Temas como "Hooked on a Feeling" y "Come and Get Your Love" se hicieron inseparables de los personajes y de la narrativa, confirmando que la visión de Gunn era exactamente lo que la historia necesitaba para volverse inolvidable. La música no solo acompañó a la trama, sino que la llevó a un nivel icónico.

Guardianes de la galaxia Volumen 3
La despedida de James Gunn y su equipo de Marvel

La despedida de James Gunn y su equipo de Marvel

Qué se reveló sobre Marvel y Guardianes de la Galaxia respecto a la música

El director James Gunn compartió con humor las dificultades que surgieron durante la producción de la primera película de Guardianes de la Galaxia. En una de las anécdotas más reveladoras, comentó que algunos ejecutivos de Marvel Studios consideraban la banda sonora “ridícula”. Según Gunn, estos directivos, con la excepción de Kevin Feige, temían que el público no conectara con la selección de canciones.

La principal preocupación de los ejecutivos se centraba en los temas de los años 70, que consideraban desfasados y poco atractivos para la audiencia actual. Pensaban que nadie, especialmente las nuevas generaciones, querría escuchar esas canciones “de radio AM”. Esta percepción reflejaba una falta de confianza en la capacidad de la música para trascender el tiempo y conectar con un público moderno.

Gunn, en cambio, sostenía una visión completamente distinta. Creía firmemente en el poder de la música para dar vida y personalidad a los personajes y estaba convencido de que la combinación de géneros y épocas de la banda sonora, a la que llamó Awesome Mix Vol. 1, resultaría exitosa. A pesar de la resistencia inicial, logró mantener su propuesta y conservar su visión creativa.

Lo más irónico, según relató el director, fue la reacción del público. Aquellos que, según los ejecutivos, menos conectarían con la música, terminaron convirtiéndose en sus mayores admiradores. La banda sonora se transformó en un éxito total y resultó especialmente popular entre los jóvenes.

Gunn explicó que los adolescentes, en su mayoría de 13 y 14 años, se enamoraron de las canciones. Para ellos, la película se convirtió en una puerta de entrada para descubrir bandas y artistas que triunfaron décadas atrás, algo que los ejecutivos de Marvel no habían previsto.

Guardianes de la Galaxia

Este fenómeno no solo sorprendió, sino que también demostró que el buen arte y la música de calidad no pierden vigencia. Las canciones de los años 70, con su ritmo y energía distintivos, encontraron una nueva vida y un nuevo público gracias al impacto de la película.

Para Gunn, este resultado representó una gran satisfacción personal. “Es genial, porque existe un amor enorme por tantos músicos históricos y me encanta haberles acercado estos temas”, comentó. La banda sonora no solo impulsó el éxito de la película, sino que también funcionó como un puente entre generaciones, demostrando que la música trasciende el paso del tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie se va a estrenar en menos de un mes.

Qué se sabe de Marvel Zombies, la nueva serie animada de Disney que llega después de Eyes of Wakanda

La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

La estrella de Eternals cuenta como es su historia en Marvel.

Marvel le prometió a una estrella de Eternals que tendría 5 películas más pero no sucedió: por qué cambió todo

Al actor pakistaní Kumail Nanjiani le esperaba un brillante futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel después de unirse al elenco de protagonista de Eternals.

A este actor de Marvel le prometieron 6 películas, una atracción y un videojuego pero solo tuvo una producción: de quién se trata

Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y se aproxima el principio de esta nueva etapa.

Cómo será el reinicio del universo que planea Marvel con Avengers: Secret Wars

últimas noticias

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Hace 14 minutos
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Hace 22 minutos
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Milei dará un discurso ante empresarios en medio de la polémica por las coimas

Hace 29 minutos
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

Hace 36 minutos
Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Hace 37 minutos