Denuncian que un hombre robó más de 300 gatos en San Isidro y los tiró a un terreno baldío

Según vecinos y asociaciones de protección animal, el acusado los sustrajo en los barrios de Martínez, Acassuso y Beccar. Las mascotas fueron encontradas desorientadas y heridas.

Un hombre fue denunciado por decenas de vecinos de San Isidro tras robar varios gatos domésticos y arrojarlos salvajemente a un terreno baldío. Según la acusación, el sospechoso sustrajo más de 300 animales en los barrios de Martínez, Acassuso y Beccar.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 y el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Isidro. El acusado continúa prófugo después de que tanto vecinos como diferentes asociaciones de protección animal realizaran más de 30 denuncias.

Según los testimonios recibidos en la fiscalía, existe un patrón: diferentes familias de la zona norte del conurbano bonaerense sufrieron el robo de su gato y, posteriormente, muchos de ellos aparecieron desorientados y heridos en un terreno baldío ubicado sobre la calle Juan B. Justo al 600, en San Isidro.

Una de las asociaciones protectoras de animales le presentó a la Justicia un video grabado por cámaras de seguridad en el que se observa al acusado ingresando a una casa en la que se robó un gato. En el video, el hombre fue captado en distintos domicilios repitiendo la secuencia. Luego, lanzó varios de estos animales por el aire. Hasta el momento, no se ha difundido la identidad del acusado y fuentes judiciales señalaron que aún no han podido dar con él.

Un hombre, una mujer y el hijo de ambos fueron encontrados muertos este jueves en su casa de la localidad de Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre cometió los dos crímenes y luego se quitó la vida.

El escalofriante hallazgo se produjo a raíz de que una mujer llamó al 911 y se mostró preocupada porque hacía varias horas no podía comunicarse con su hermano. Al ingresar al domicilio, los agentes observaron que el hombre se encontraba sin vida en uno de los ambientes, mientras que los cuerpos de su pareja y su hijo, de 13 años, estaban en el dormitorio matrimonial.

De acuerdo a las primeras pericias, las tres personas mostraban lesiones compatibles con arma de fuego. Fuentes de la investigación indicaron que la casa no tenía signos de violencia ni de ingreso forzado, por lo que se cree que se trató de un crimen ocurrido en el ámbito intrafamiliar.

La hermana del hombre indicó que él padecía problemas psiquiátricos y que se encontraba desempleado hacía un año, aproximadamente. También aseguró que no había antecedentes de violencia familiar.

Los investigadores preservaron el lugar del crimen para que los peritos forenses puedan tomar todas las pruebas necesarias para determinar cómo sucedieron las tres muertes. Para esto, también serán claves los resultados de las autopsias.