28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Dramático accidente en Bolivia: al menos 15 muertos tras la caída de un avión sobre una carretera en El Alto

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea boliviana se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de El Alto y chocó contra varios vehículos en una avenida cercana. Bomberos confirmó al menos 15 personas fallecidas y 30 heridos tras la caída de la aeronave.

Por
El avión llevaba un gran cargamento de dinero.

El avión llevaba un gran cargamento de dinero.

Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un accidente este viernes cerca del aeropuerto internacional de El Alto, en Bolivia, dejando el saldo de al menos 15 muertos y 30 heridos, tras desplomarse sobre una transitada avenida lateral cuando intentaba despegar.

Medios israelíes difundieron la llegada de los doce aviones de guerra de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Estados Unidos subió la tensión con Irán: envió 12 aviones de guerra a Medio Oriente

El dramático hecho ocurrió pasadas las 18, hora local, cuando la aeronave, que transportaba dinero del Banco Central del país, tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a un fuerte granizo que azotó a la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

La magnitud del impacto fue tal que el avión, al precipitarse y derrapar tras ingresar por la zona de la Ceja, no solo afectó a sus ocupantes, sino que arrolló a varios vehículos y transeúntes que circulaban por el lugar. Tras la caída, se generó una escena de caos en el sector. Efectivos de Bomberos y de la Policía local se desplazaron rápidamente para acordonar el área, auxiliar a posibles heridos y controlar la situación.

bolivia alto
Varios autos quedaron aplastados tras el accidente del avión.

Varios autos quedaron aplastados tras el accidente del avión.

La gente que estaba en el lugar reportó que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB). Decenas de personas intentaron llegar al lugar para saquear los fajos de billetes esparcidos en el piso, lo que produjo la reacción de las fuerzas de seguridad, que emplearon gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

En horas de la noche, el Coronel Pavel Tobar, jefe de la Unidad Operativa de Bomberos, brindó un informe preliminar devastador: se contabilizaron al menos 12 personas fallecidas y seis heridos tras la caída de la aeronave de Transporte Aéreo Boliviano (TAB) en las cercanías del aeropuerto. La cifra de muertos era preliminar, ya que aún faltaba remover gran cantidad de escombros y restos de los vehículos afectados en tierra.

Sobre la situación del personal a bordo, se conoció que en el interior del avión viajaban 11 personas. Se ha logrado el rescate de 7 ocupantes, y otras 3 personas permanecen desaparecidas entre los restos de la aeronave. El piloto del avión aún no ha sido localizado por los equipos de rescate.

bolivia el alto
Las imágenes del horror tras la caída de la aeronave.

Las imágenes del horror tras la caída de la aeronave.

Mirá las imágenes más impactantes del dramático accidente aéreo en Bolivia

Embed
Embed
Embed
Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El avión se estrelló en la autopista Esmirna-Estambul.

Tragedia en Turquía: un avión de combate se estrelló en un autopista y murió su piloto

Dos internos de las líneas 105 y 135 fueron protagonistas del choque; también participó un auto particular. 

Otro choque múltiple en el AMBA: ocho heridos tras colisionar dos colectivos y un auto en La Paternal

Cuatro ambulancias del SAME y un helicóptero sanitario actuaron en el lugar.

Caos en la General Paz: al menos 12 heridos en un choque en cadena que involucró a 7 autos

El momento en el que la atleta polaca Kamila Sellier recibe el corte en su rostro.

Escalofriante accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno: una patinadora recibió un corte en el ojo y deberá ser operada

El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800 donde falleció el hombre de 51 años.

Córdoba: murió un hombre de 51 años tras un partido de fútbol y es el tercero en una semana

Donald Trump habló con la prensa de la Casa Blanca. 

Trump confirmó negociaciones con Cuba y advirtió: "Quizás tengamos una toma amistosa"

Rating Cero

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

“El vínculo sueco” se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
play

De qué se trata El vínculo sueco, la película de la Segunda Guerra Mundial que es tendencia en Netflix

La mediática quedó excluida de GH por razones de salud.

Divina Gloria sigue en terapia intensiva y no volverá a Gran Hermano

El mediático apuntó a la producción por las decisiones erróneas en el casting.

Cristian U destruyó a Gran Hermano y Santiago del Moro: "Es malísimo, el casting es pésimo"

últimas noticias

Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.

El oficialismo destacó la "histórica" aprobación de la reforma laboral

Hace 57 minutos
La reforma laboral introduce cambios en distintos aspectos.

Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Hace 1 hora
Bullrich y Juez, tras el triunfo en el Senado.

De cara al domingo, el Gobierno se anotó otra victoria legislativa y se aprobó la reforma laboral

Hace 1 hora
play

Recalde rechazó la reforma laboral: "La ley está llena de inconstitucionalidades"

Hace 2 horas
El avión llevaba un gran cargamento de dinero.

Dramático accidente en Bolivia: al menos 15 muertos tras la caída de un avión sobre una carretera en El Alto

Hace 2 horas