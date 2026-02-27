Dramático accidente en Bolivia: al menos 15 muertos tras la caída de un avión sobre una carretera en El Alto Un avión Hércules de la Fuerza Aérea boliviana se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de El Alto y chocó contra varios vehículos en una avenida cercana. Bomberos confirmó al menos 15 personas fallecidas y 30 heridos tras la caída de la aeronave. Por + Seguir en







El avión llevaba un gran cargamento de dinero.

Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un accidente este viernes cerca del aeropuerto internacional de El Alto, en Bolivia, dejando el saldo de al menos 15 muertos y 30 heridos, tras desplomarse sobre una transitada avenida lateral cuando intentaba despegar.

El dramático hecho ocurrió pasadas las 18, hora local, cuando la aeronave, que transportaba dinero del Banco Central del país, tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a un fuerte granizo que azotó a la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

La magnitud del impacto fue tal que el avión, al precipitarse y derrapar tras ingresar por la zona de la Ceja, no solo afectó a sus ocupantes, sino que arrolló a varios vehículos y transeúntes que circulaban por el lugar. Tras la caída, se generó una escena de caos en el sector. Efectivos de Bomberos y de la Policía local se desplazaron rápidamente para acordonar el área, auxiliar a posibles heridos y controlar la situación.

bolivia alto Varios autos quedaron aplastados tras el accidente del avión. La gente que estaba en el lugar reportó que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB). Decenas de personas intentaron llegar al lugar para saquear los fajos de billetes esparcidos en el piso, lo que produjo la reacción de las fuerzas de seguridad, que emplearon gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

En horas de la noche, el Coronel Pavel Tobar, jefe de la Unidad Operativa de Bomberos, brindó un informe preliminar devastador: se contabilizaron al menos 12 personas fallecidas y seis heridos tras la caída de la aeronave de Transporte Aéreo Boliviano (TAB) en las cercanías del aeropuerto. La cifra de muertos era preliminar, ya que aún faltaba remover gran cantidad de escombros y restos de los vehículos afectados en tierra.

Sobre la situación del personal a bordo, se conoció que en el interior del avión viajaban 11 personas. Se ha logrado el rescate de 7 ocupantes, y otras 3 personas permanecen desaparecidas entre los restos de la aeronave. El piloto del avión aún no ha sido localizado por los equipos de rescate. bolivia el alto Las imágenes del horror tras la caída de la aeronave. Mirá las imágenes más impactantes del dramático accidente aéreo en Bolivia Embed #URGENTE | DESASTRE AÉREO EN BOLIVIA



La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud en el lugar del accidente de un avión de carga en El Alto, Bolivia, mientras circulan versiones de que la aeronave transportaba dinero. pic.twitter.com/gR9Lx3YR94 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 28, 2026 Embed #Entérate| En Bolivia un avión de la Fuerza Aérea, se estrelló en una carretera en El Alto.



Se reportan personas fallecidas.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/hErv9LZDJm — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) February 28, 2026 Embed Avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrella en El Alto.



Equipos de emergencia están en acción para atender a los heridos y asegurar la zona. La comunidad permanece alerta mientras se investigan las causas.#ElAlto #Bolivia #Emergencia #FuerzaAérea #AccidenteAéreo… pic.twitter.com/V8IwMc3OGd — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) February 28, 2026 Embed Más imágenes del accidente del avión de la fuerza aérea en la ciudad del Alto, Bolivia. pic.twitter.com/3elM6DlPaK — De oppresso liber (@PuertoSeguro12) February 28, 2026