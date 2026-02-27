28 de febrero de 2026 Inicio
Mariano Recalde rechazó la reforma laboral: "La ley está llena de inconstitucionalidades"

El senador de Unión por la Patria denunció que el proyecto "viola derechos de la Constitución, como el despido arbitrario", y también va en contra de tratados internacionales. "Es Fondo de Asistencia Laboral es escandaloso", aseguró.

"Nosotros rechazamos todo el contenido de la ley", dijo el senador Mariano Recalde en C5N.

El senador de Unión por la Patria Mariano Recalde rechazó de manera categórica el proyecto de reforma laboral que se debate este viernes en el Senado. "Es una ley que viola derechos de la Constitución", aseguró en diálogo con el programa La última pregunta, conducido Antonio Fernández Llorente por la pantalla de C5N.

Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.
"Nosotros rechazamos todo el contenido de la ley. Pero lo que nos parece más escandaloso es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)", dijo Recalde. Luego, aseguró que "es una forma novedosa de estatizar deuda privada, como se hizo en otro momento". "Es un curro de magnitudes enormes, una cifra que ronda los u$s2.500 millones anuales que van a recaudar con la plata de los jubilados para timbear y subsidiar despidos. Es una vergüenza", aseguró.

Por otra parte, el senador de Unión por la Patria sostuvo que el proyecto de ley elaborado por el gobierno de Javier Milei tiene "muchas inconstitucionalidades". En ese sentido, explicó que "viola derechos de la Constitución, como el despido arbitrario", y señaló que también viola tratados internacionales.

"El convenio uno de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) habla de la jornada limitada, que fue una conquista mundial de los trabajadores. Esta ley lo termina", afirmó sobre las ocho horas laborales diarias.

"Se pierden derechos: vacaciones, licencias, jornadas de trabajo, salarios. Se pierden un montón de derechos con la promesa de que esto va a generar empleo, y es una promesa que nos hicieron demasiadas veces ya. La última fue hace un año y medio con la Ley Bases y se perdieron 300 mil puestos de trabajo", concluyó Recalde.

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

El Régimen Penal Juvenil fue aprobado este viernes por el Senado y, de esta manera, el proyecto impulsado por el oficialismo se convirtió en ley. La flamante normativa establece un nuevo sistema penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija penas máximas de hasta 15 años de prisión.

Tras un extenso debate dentro de la última sesión especial de extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, el proyecto se aprobó con 44 votos positivos, 27 negativos y 1 abstención. Según el dictamen de mayoría, la finalidad de la iniciativa es fomentar en las y los adolescentes un sentido de responsabilidad legal por sus actos y "lograr su educación, resocialización e integración social". En ese sentido, se propone brindar herramientas para superar el riesgo social y la conflictividad.

De esta manera, el nuevo sistema establece la responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. El proyecto deroga expresamente la ley 22.278 y redefine de manera integral el sistema de responsabilidad penal juvenil.

El triunfo del oficialismo en la Cámara alta fue celebrada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien fue la principal promotora del proyecto y, tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, logró que prospere en tiempo récord tras casi dos años de demora. "Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener. Desde hoy, la impunidad ya no es la regla. Las hacen, las pagan", expresó en su cuenta de X.

Sobre las penas privativas de libertad contempladas en la iniciativa se cuentan la privación de libertad en domicilio; en un instituto abierto; en institutos especializados de detención; o en una sección separada de un establecimiento penitenciario. Todas las opciones contemplan conjuntamente medidas orientadas al desarrollo de la educación, trabajo y conciencia sobre la gravedad del hecho cometido.

