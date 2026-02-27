Divina Gloria sigue en terapia intensiva y no volverá a Gran Hermano El delicado estado de salud de la actriz la dejó fuera del reality de Telefe. La producción confirmó que el próximo domingo ingresará su reemplazo y el de Daniela de Lucía. + Seguir en







La mediática quedó excluida de GH por razones de salud. Redes sociales

Divina Gloria salió de Gran Hermano Generación Dorada tras una emergencia médica, quedó internada en terapia intensiva y, según se confirmó este viernes, debido a su cuadro de salud no volverá al reality.

"Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela (De Lucía), el domingo ingresan dos jugadores a la casa", destacó la producción de Telefe.

La exvedette entró de urgencia al Sanatorio Las Lomas de San Isidro tan solo 48 horas después de ingresar a la casa más famosa del país. El diagnóstico exacto es parálisis del nervio motor, sumado a antecedentes de hipertensión y diabetes, lo que le produjo complicaciones en su movilidad ocular y necesitó una intervención inmediata de los especialistas.

Aunque en las últimas horas se esperaba una mejoría que la llevara a pasar a una sala común, el cuerpo médico decidió que quede en cuidados intensivos para controlar sus síntomas: visión doble y dilatación de pupilas.