IR A
IR A

Divina Gloria sigue en terapia intensiva y no volverá a Gran Hermano

El delicado estado de salud de la actriz la dejó fuera del reality de Telefe. La producción confirmó que el próximo domingo ingresará su reemplazo y el de Daniela de Lucía.

La mediática quedó excluida de GH por razones de salud.

La mediática quedó excluida de GH por razones de salud.

Redes sociales

Divina Gloria salió de Gran Hermano Generación Dorada tras una emergencia médica, quedó internada en terapia intensiva y, según se confirmó este viernes, debido a su cuadro de salud no volverá al reality.

La conductora de televisión atravesaría su peor momento con la cúpula de Constitución.
Te puede interesar:

¿Mirtha Legrand deja El Trece? El gesto en su cumpleaños que lo confirmaría

"Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela (De Lucía), el domingo ingresan dos jugadores a la casa", destacó la producción de Telefe.

La exvedette entró de urgencia al Sanatorio Las Lomas de San Isidro tan solo 48 horas después de ingresar a la casa más famosa del país. El diagnóstico exacto es parálisis del nervio motor, sumado a antecedentes de hipertensión y diabetes, lo que le produjo complicaciones en su movilidad ocular y necesitó una intervención inmediata de los especialistas.

Aunque en las últimas horas se esperaba una mejoría que la llevara a pasar a una sala común, el cuerpo médico decidió que quede en cuidados intensivos para controlar sus síntomas: visión doble y dilatación de pupilas.

Gran Hermano Generación Dorada

Fin del juego para la actriz Divina Gloria

El estado delicado de salud de Divina Gloria llevó a que la producción de Telefe decidiera que quede fuera del juego, ya que la gravedad del malestar neurológico cambió los planes de Gran Hermano. En este sentido, el estrés que implica el encierro y el tratamiento médico prolongado que necesita hacen imposible su vuelta al reality.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mediático apuntó a la producción por las decisiones erróneas en el casting.

Cristian U destruyó a Gran Hermano y Santiago del Moro: "Es malísimo, el casting es pésimo"

Los hermanitos fueron testigos del primer consentimiento de esta Generación Dorada.

Gran Hermano 2026: quiénes dieron el "consentimiento" que sacudió la casa

La mediática fue lapidaria con la actriz de telenovela afuera y adentro de GH.

Gran Hermano 2026: la durísima crítica de Graciela Alfano a Andrea del Boca

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

últimas noticias

El acusado fue filmado mientras arrojaba los gatos a un baldío en San Isidro.

Denuncian que un hombre robó más de 300 gatos en San Isidro y los tiró a un terreno baldío

Hace 45 minutos
play
El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Hace 52 minutos
Darío Lopérfido falleció este viernes. 

Darío Lopérfido y la ELA: cuando el diagnóstico irrumpe y ya nada vuelve a ser igual

Hace 1 hora
En febrero, las acciones argentinas en Wall Street se hundieron.

Febrero negro para los mercados: los ADRs cayeron 25% y el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre

Hace 1 hora
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Hace 1 hora