Cristian U destruyó a Gran Hermano y Santiago del Moro: "Es malísimo, el casting es pésimo"

Cristian U, exganador deGran Hermano, cuestionó la edición Generación Dorada del reality de Telefe: "Es malísimo", disparó e hizo una análisis de los participantes como eje del problema. "Cuando pones gente que es hermana de, amiga de...", criticó.
El mediático apuntó contra la caída del rating, la incorporación de Andrea del Boca y destapó una vieja interna con el conductor.
El exhermanito volvió a hablar del juego en el que ganó en 2011 y apuntó contra los elegidos por la producción para el juego que cumple 25 años en la Argentina. "Este Gran Hermano es malísimo. Pésimo por la cantidad de comentarios de la gente", empezó.
El mediático aseguró en Intrusos, en América, que "gracias a Dios tengo mucho laburo... No hubiese agarrado. Pero, sí hubiese estado si me llamaban para el panel". Criticó la baja del rating a menos de una semana: "Si arrancas en casi 19 puntos y al segundo programa, a menos de una semana, ya bajaste 4 puntos, algo está mal".
El expaseador de perros opinó sobre los cambios que deberían hacer: "Lo que tienen que hacer es cambiar y llamar a Furia y a Cata", en relación a Juliana "Furia" Scaglione y Catalina Gorostidi, las ex participantes de Gran Hermano 2023.
Como era de esperar se mostró en contra de la incorporación de Andrea del Boca al juego: "Me dan ganas de rajarme a Paraguay. Le pagaron un montón de guita... ¡Páguenle a los que están!", concluyó el exhermanito.
Cristian U confirmó que no abrió el mensaje de Instagram que le envió Santiago del Moro tras las críticas al reality actual: "Me mandó un mensaje por Instagram y ni siquiera lo abrió", disparó molesto. El mediático remató con una factura personal: "Si conmigo tenes buena onda, me llamas por teléfono o me mandas un WhatsApp, no me haces eso".