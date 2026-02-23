IR A
Andrés Calamaro anunció su nueva gira nacional "Como Cantor": cuándo son los recitales y cómo conseguir las entradas

'El Salmón' recorrerá diez ciudades del país durante los meses de abril y mayo, con un cierre de tour programado en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La gira comenzará el 24 de abril en Santa Fe.

La gira comenzará el 24 de abril en Santa Fe.

El músico Andrés Calamaro anunció oficialmente una nueva gira titulada "Como Cantor", un proyecto que recorrerá los principales escenarios de Argentina durante el primer semestre de 2026. El repertorio estará centrado en los grandes éxitos de su carrera y en aquellas piezas que ya forman parte del cancionero popular, apoyado por una formación en vivo de gran solidez sonora.

El concepto de este nuevo tramo de su carrera se desprende de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, obra con la que el músico manifiesta una identificación histórica. La propuesta busca resaltar la idea del canto como una "expresión vital" y un territorio común, posicionando la voz del intérprete y sus composiciones más icónicas como el eje central del espectáculo.

Para el compositor, esta serie de presentaciones representa un rito personal y el "cumplimiento del destino" tras décadas de trayectoria en la escena iberoamericana. Fiel a su estilo de trovador, Calamaro asume esta etapa con el objetivo de ofrecer una experiencia intensa que atraviese al público mediante la combinación de potencia eléctrica y sensibilidad lírica.

El cronograma de conciertos comenzará el 24 de abril en el Estadio cubierto de Unión de Santa Fe y continuará el 26 en el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes. Durante el resto del mes y los primeros días de mayo, la gira visitará el Arena Maipú de Mendoza, el Estadio Ruca Che de Neuquén y el Predio Federal de Catamarca.

La segunda quincena de mayo incluirá paradas en La Rioja, el Polideportivo de Mar del Plata y el Dow Center de Bahía Blanca. Finalmente, el tour tendrá su punto culminante el 26 de mayo en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que se proyecta como un reencuentro generacional a través de sus canciones clásicas.

Este anuncio se produce tras el éxito de su “Agenda 2025 Tour”, marco en el cual el artista realizó más de 40 presentaciones en diversas ciudades de Latinoamérica y Europa. Sus recientes actuaciones en el Hipódromo de La Plata y en recintos de Santiago de Chile registraron convocatorias multitudinarias con localidades totalmente agotadas.

