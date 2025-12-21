IR A
Murió la hermana de George Clooney a los 65 años: el desgarrador mensaje del actor

Adelia falleció en Kentucky después de una larga batalla contra el cáncer. "Nunca conocí a alguien tan valiente", expresó el famoso actor de Hollywood en un comunicado.

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

El mundo del espectáculo se tiñe de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Adelia “Ada” Zeidler, la hermana mayor del aclamado actor George Clooney. A los 65 años, y luego de enfrentar una larga y extenuante batalla contra el cáncer, Ada falleció en un hospital de Edgewood, Kentucky, rodeada del afecto de sus seres queridos.

A través de un sentido comunicado, el ganador del Oscar rompió el silencio para homenajear a quien fue su gran compañera de vida.

George Clooney habló de la muerte de su hermana. "Eres mi heroína", comentó.

Mi hermana, Ada, fue mi heroína”, expresó Clooney con notable emoción: “Enfrentó el cáncer con coraje y humor. Nunca conocí a alguien tan valiente. Amal y yo la vamos a extrañar terriblemente”, concluyó el actor, dejando en evidencia el estrecho vínculo que los unía a pesar de la distancia geográfica y profesional.

Adalia Clooney, una vida lejos de la alfombra roja

A diferencia de su famoso hermano, Adelia eligió una vida dedicada a la vocación y el servicio en su Kentucky natal. Nacida el 2 de mayo de 1960, se desempeñó durante décadas como docente de arte en una escuela primaria de Augusta. Allí, era una figura sumamente respetada y querida, conocida por su calidez humana y su compromiso con la educación de los niños, manteniéndose siempre al margen del asedio mediático que rodea a su familia.

El clan Clooney siempre ha sido un pilar fundamental para el actor. En la memoria colectiva queda el recuerdo del casamiento de Ada en 1987 con el capitán retirado Norman Zeidler (fallecido en 2004), una ceremonia que fue una verdadera reunión de talentos: George fue el encargado de las lecturas bíblicas, mientras que su tía, la legendaria cantante Rosemary Clooney, engalanó la velada con su voz.

Aunque prefería el anonimato, Ada fue una invitada de honor en uno de los eventos más glamorosos de la última década: la boda de George y Amal en Venecia en 2014, donde se la vio disfrutar del presente sentimental de su hermano.

