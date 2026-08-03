3 de agosto de 2026 Inicio
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Femicidio en La Matanza: degolló a su expareja y fue entregado a la policía por su hija

La víctima había denunciado a su pareja por violencia y, una semana después, fue asesinada en su propia casa. La hija de ambos, de 23 años, encontró el cuerpo y entregó al acusado, que quedó detenido por la Comisaría 3ª de Virrey del Pino.

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Barrio Palangana de Virrey del Pino

Barrio Palangana de Virrey del Pino, jurisdicción de La Matanza.

Una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja, identificado como Mario Salvador, quien atacó la atacó mientras dormía en la vivienda que compartían los fines de semana en la zona de Barrio Palangana, La Matanza. La hija de ambos, de 23 años, encontró el cuerpo de su madre y entregó al acusado, que quedó detenido por la Comisaría 3ª de Virrey del Pino.

Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.
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Janeth Colque había confesado que la convivencia con López “ya no iba más” y lo describió como “una persona muy agresiva” que intentaba controlarla y la golpeaba con frecuencia. Ambos transitaban un proceso de separación traumático tras veinte años de vínculo.

Aunque no se animaba a denunciarlo “por temor” y por sentirse “sometida en la relación”, finalmente sus hijos mayores la convencieron de acudir a la Justicia y el 8 de julio Colque denunció a su ex por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Virrey del Pino. Como parte del descargo realizado por la víctima, había pedido la exclusión del hogar, con un reporte que hoy está en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de esa jurisdicción.

La víctima y el femicida estaban obligados a convivir bajo el mismo techo durante los fines de semana, ya que durante el resto de la semana el albañil residía en la casa de un familiar en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajaba en la construcción. Esa dinámica lo llevaba a regresar con frecuencia al domicilio donde la tensión entre ambos obligó a Janeth a dormir en un colchón en la planta baja, el mismo lugar donde fue asesinada.

El caso refleja cómo la fragilidad económica y la inoperancia de la Justicia mantienen cautivas a miles de mujeres que padecen violencia de género, atrapadas entre el miedo y la dependencia económica.

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