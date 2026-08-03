España: detectan traslados de migrantes desde Ceuta hacia Andalucía en lanchas y motos de agua Redes de tráfico de personas estarían ofreciendo a jóvenes marroquíes cruzar de manera clandestina hacia la península ibérica. Las autoridades españolas prevén nuevas llegadas en los próximos días. Por Agregar C5N en









Las redes de tráfico ofrecen cruces clandestinos hacia la península ibérica.

Grupos de jóvenes marroquíes desembarcaron el pasado fin de semana en las playas del Campo de Gibraltar, en Andalucía, a bordo de lanchas rápidas y motos acuáticas operadas por redes de tráfico de personas.

Estas organizaciones criminales explotan la permanencia de miles de migrantes en el enclave español en territorio africano, tras la reciente crisis fronteriza, para ofrecer cruces clandestinos hacia la península ibérica.

Las embarcaciones de alta velocidad les permiten alcanzar costas con escasa vigilancia en los municipios de Algeciras y La Línea de la Concepción.

Trabajo de las fuerzas de seguridad Las fuerzas de seguridad localizaron hasta el momento a una veintena de personas en zonas como La Ballenera, Punta Carnero y la playa de Levante.

El objetivo de las autoridades españolas es devolverlos a Marruecos o proceder a su ingreso en el nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Botafuegos.