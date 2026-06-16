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Luto en el cine y la televisión por la repentina muerte de una actriz un día después de su cumpleaños

Según informaron las autoridades, la artista se encontraba en su casa junto a su madre cuando comenzó a sentirse mal. A pesar de llamar a los servicios de emergencia, no lograron salvarle la vida. La noticia de su fallecimiento sorprendió a sus seguidores en todas partes del mundo.

Se trata de Ece Irtem

Se trata de Ece Irtem, tenía 35 años recién cumplidos. 

Se trata de Ece Irtem

Se trata de Ece Irtem, tenía 35 años recién cumplidos. 

La actriz Ece rtem falleció de forma repentina un día después de cumplir 35 años. La industria del cine y la televisión en Turquía está de luto al enterarse del fallecimiento de la artista por un infarto, que sufrió dentro de su hogar cuando se encontraba acompañada de su mamá.

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Ece Irtem era reconocida en Turquía y América Latina por participar de varias series para televisión y películas que se volvieron populares en el mundo. Según informó el diario turco Hürriyet la actriz comenzó a sentirse mal el pasado 15 de junio, mientras se encontraba en su casa acompañada por su madre.

De inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia, que se presentaron en el lugar para poder atenderla, el día anterior -14 de junio- la joven festejó su cumpleaños número 35. A pesar del esfuerzo de los médicos, Ece falleció producto de un paro cardíaco y no pudieron salvarle la vida.

Ece Irtem 16-6-26 (1)

Su abogado compartió un comunicado para contar la triste noticia a sus fanáticos: "Ece Irtem falleció hoy aproximadamente a las 12:00 horas. El incidente ocurrió en su domicilio mientras se encontraba con su madre. Los primeros indicios apuntan a que murió a causa de un infarto".

Ece Irtem nació el 14 de junio de 1991 en Turquía, fue reconocida mundialmente por participar en grandes producciones como "Sandik Kokusu" (2023) , "Yeni Gelin" (2017) y "Bay Yanlis" (2020).

También participó en la serie "Mundos Opuestos", donde sus excompañeros de reparto se despidieron de la joven en redes sociales: "Mi querida Ecem. Todavía no puedo creer que te hayas ido de este mundo. Eras muy valiosa y muy especial para mí. Siempre lo seguirás siendo". También protagonizó "Por un Amor", una serie que se popularizó en Latinoamérica donde interpretó el personaje de Ilsyl.

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Productores que la conocieron también se pronunciaron en redes sociales: "Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestra querida actriz, Ece rtem. Rogamos a Dios por su misericordia y ofrecemos nuestras condolencias y oraciones a su afligida familia y a todos los que la amaron, para que encuentren fortaleza. Que descanse en paz, que su alma descanse en el cielo".

Muerte de Ece Irtem: se conoció los últimos momentos de la actriz junto a su madre

En redes sociales, varios portales de medios compartieron videos donde se puede observar a Ece Irtem ingresando al departamento que compartía junto a su madre en Estambul. Además de otra grabación, donde se las ve a ambas sentarse en un restaurante.

Horas después de su fallecimiento su abogado tuvo que salir en redes sociales a desmentir un supuesto suicidio, hipótesis que surgió al conocerse la noticia y se viralizó.

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