Murió la protagonista de una de las películas de terror icónicas más vistas de los 2000: tenía 35 años La actriz estaba internada hace más de un mes por un cuadro de desnutrición, según medios especializados de Estados Unidos. La noticia del fallecimiento, fue confirmada por su pareja. Agregar C5N en









La actriz de 35 años, tras La llamada. se convirtió en un personaje icono del terror.

La actriz Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan n la película de terror La llamada, murió este martes a los 35 años en Los Ángeles, la noticia fue confirmada por su pareja Roy Hernández, falleció a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivo en sepsis y el colapso de sus órganos.

La actriz había ingresado hace un mes al hospital en el que fue internada por un cuadro de desnutrición. Durante su hospitalización, la infección avanzó y terminó provocando su fallecimiento, según detalló el portal TMZ.

Daveigh, la actriz que le puso la voz a una de las voces más icónicas de Disney. La carrera de Daveigh Chase La artista desde pequeña sabia que quería dedicarse a la actuación por lo que sus primeros pasos los hizo en Hollywood. En 2002 le puso la voz a Lilo en la película animada de Disney Lilo & Stitch. Ese mismo año, también fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, la obra maestra de Hayao Miyazaki.

Pero su interpretación de Samara Morgan en La llamada fue lo que la catapultó a la fama mundial. Su actuación como la nena fantasma que sale del pozo y aterroriza a los protagonistas la convirtió en un personaje inolvidable del cine de terror. Por ese papel, recibió el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

El recorrido de Daveigh Chase por la televisión y el cine Después de su éxito en el cine, Chase sumó un papel clave en la televisión: fue Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, donde participó en 32 episodios a lo largo de cinco temporadas. Su carrera también incluye títulos como Donnie Darko, El quinto de Beethoven y apariciones en series como Sabrina, la bruja adolescente y ER Emergencias.