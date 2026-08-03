En Chaco: Karina Milei y Diego Santilli exhibieron músculo político y gestión en Resistencia La secretaria de la presidencia, el Ministro del Interior y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva reunieron en Chaco a autoridades nacionales, provinciales y de Paraguay para coordinar planes contra las inundaciones en la Cuenca del Plata, con el Tablero ENOS como herramienta clave. El oficialismo busca mostrarse sólido rumbo a 2027 y emprender los armados políticos provinciales mientras muestra gestión. Por Agregar C5N en









Plan ENOS 2026/2027: Nación y provincias se preparan para las inundaciones.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezaron en Resistencia una jornada de trabajo para reforzar la articulación entre Nación y provincias frente al fenómeno El Niño. Participaron gobernadores del Chaco y Corrientes, autoridades de Paraguay y equipos técnicos de la Agencia Federal de Emergencias.

En el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, se presentó el Plan ENOS 2026/2027, integrado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) para anticipar inundaciones con monitoreo en tiempo real, modelos de riesgo municipales y capacitación de equipos. Los pronósticos climáticos prevén una intensificación del fenómeno hacia la primavera, lo que obliga a fortalecer la preparación federal.

La jornada también funcionó como vidriera política donde el oficialismo buscó mostrarse sólido y con capacidad de gestión de cara a las elecciones de 2027. La presencia de Karina Milei, Santilli y Monteoliva junto a referentes provinciales apuntó a consolidar la imagen de un Gobierno robusto, capaz de articular con las provincias y proyectar liderazgo en escenarios de crisis.