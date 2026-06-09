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Mundial 2026: los canales confirmaron relatores y comentaristas para la Selección argentina

El certamen de países será emitido por distintas señales y plataformas, por lo que muchas de ellas contaron qué periodistas serán los encargados de las transmisiones.

Se confirmó qué dupla de relator y comentarista cubrirá el mundial.

Se confirmó qué dupla de relator y comentarista cubrirá el mundial.

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El Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México tendrá la transmisión de distintos canales para Argentina y los usuarios podrán elegir en qué plataforma verlo. Lo que también podrán elegir es la dupla de relatores que transmite, según cada señal. ¿Cómo será?

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El certamen inicia el jueves 11 de junio y termina el domingo 19 de julio. Serán 104 partidos en total distribuidos en 39 días. La fase de grupos primero, 16avos, octavos, cuartos de final, semifinal y final. Así será el formato del torneo.

Los canales que lo transmitirán serán Telefe, TyC Sports, DSports y Disney +, entre otros, y cada una tendrá su dupla designada con un periodista más que será el encargado de cubrir a la Selección argentina y otros partidos adicionales.

Cómo serán las duplas y el campo de juego, según cada canal, para el Mundial 2026

  • Telefe:

Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sofía Martínez.

  • TyC Sports:

Hernán Feler, Ariel Senosiain y Gastón Edul.

  • DSports:

Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez.

  • Disney+:

Mariano Closs y Diego Latorre.

Sebastián Vignolo y Gustavo López

A qué hora es y cómo ver en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026

El Mundial 2026 se convertirá en la primera de la historia en contar con tres naciones anfitrionas y 48 equipos competidores, lo que amplifica y multiplica la magnitud de cada evento. De este modo, se desarrollarán tres ceremonias de apertura (una en México, otra en Estados Unidos y otra en Canadá) para que cada país organizador exhiba su identidad cultural.

El acto principal y de mayor trascendencia será el inicial, programado para llevarse a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el jueves 11 de junio, sirviendo como prólogo del partido que inaugurará el certamen: México frente a Sudáfrica. La celebración comenzará 90 minutos antes del partido estipulado para las 16 (hora argentina), es decir, a las 14.30.

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