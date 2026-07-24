24 de julio de 2026 Inicio
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El motivo por el que Franco Colapinto no participa de la primera práctica en Hungría de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine, que viene de sumar puntos en Bélgica, no forma parte del entrenamiento inicial en el Hungaroring por decisión reglamentaria de la categoría. Sí estará en la segunda sesión.

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Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Hungría.

Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Hungría.

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El Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 se llevará adelante este fin de semana. Franco Colapinto no participará de la primera sesión de entrenamientos libres debido a una decisión reglamentaria de la categoría: le cederá su lugar al estonio Paul Aron.

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La normativa vigente a partir de 2025 detalla que cada equipo debe dejarle cuatro veces en la temporada el auto a un piloto novato. Por ello, cada titular deja su butaca -al menos- en dos ocasiones.

“El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”, explicó la escudería inglesa.

La 11° fecha de la categoría, que se lleva a cabo en el Hungaroring y cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros, pondrá a prueba a todos los pilotos ora vez. El oriundo de Pilar participará en la segunda tanda de prácticas.

La Fórmula 1 tendrá su última fecha previo a lo que será el receso del verano europeo. El piloto argentino buscará mantener su racha sumando puntos. También habrá actividad en la Fórmula 2 y 3 con la presencia de Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio

Carrera a 70 vueltas: 10.00

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