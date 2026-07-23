En medio de la ola antiargentina, Franco Colapinto chicaneó a España: "Espero que sean..." El piloto expuso su mirada sobre la final del Mundial 2026 y se mostró en contra de la enemistad entre ambos países, durante la conferencia de prensa que compartió con los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, en la previa del Gran Premio de Hungría. Por Agregar C5N en









La F1 correrá en Hungría este fin de semana.

En la previa de lo que será la última fecha de la Fórmula 1 antes del receso del verano europeo, Franco Colapinto compartió la Media Day con sus colegas españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, donde, además de hablar de lo que será el Gran Premio de Hungría, también opinaron de lo que fue la final del Mundial 2026.

El argentino y el actual piloto de Williams fueron los que en la previa del encuentro entre Argentina y España se mostraron más fanáticos del fútbol, y ahora post encuentro que consagró a los europeos, se vieron las caras y no evitar dar su opinión de lo que fue el choque y de todo lo que dejó la ola antiargentina.

En ese sentido, el ex – Ferrari se mostró feliz por la segunda medalla obtenida por La Roja y aseguró que “siempre tuve la sensación de que España la ganaría”: “Sentía que era para España y creo que lo merecieron. Muy orgulloso de ser español”.

Por su parte, el pilarense reconoció que “fue duro, por supuesto”, pero destacó el título obtenido por el conjunto dirigido por Luis De La Fuente “realmente se lo merecía, jugaron el mejor fútbol”. De igual modo, se volvió a mostrar “muy orgulloso de Argentina, de Messi y de todos los jugadores". "Muy orgulloso de ser argentino”, indicó.

Instagram Hablando puntualmente de la enemistad que se generó entre ambos países lamentó los actos violentos y consideró que el fútbol, por ser el deporte más visto en todo el mundo, “no está bien ver eso ni mostrar eso”: “Verlos quemando una camiseta de Messi y cosas de ese tipo, no está bueno. Por suerte no se quemó. En general, no fue agradable de ver y creo que el fútbol genera este tipo de cosas que la F1 no, y no lo disfruto”.