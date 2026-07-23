En medio de la ola antiargentina, Franco Colapinto chicaneó a España: "Espero que sean..."

En la previa de lo que será la última fecha de la Fórmula 1 antes del receso del verano europeo, Franco Colapinto compartió la Media Day con sus colegas españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, donde, además de hablar de lo que será el Gran Premio de Hungría, también opinaron de lo que fue la final del Mundial 2026.
El argentino y el actual piloto de Williams fueron los que en la previa del encuentro entre Argentina y España se mostraron más fanáticos del fútbol, y ahora post encuentro que consagró a los europeos, se vieron las caras y no evitar dar su opinión de lo que fue el choque y de todo lo que dejó la ola antiargentina.
En ese sentido, el ex – Ferrari se mostró feliz por la segunda medalla obtenida por La Roja y aseguró que “siempre tuve la sensación de que España la ganaría”: “Sentía que era para España y creo que lo merecieron. Muy orgulloso de ser español”.
Por su parte, el pilarense reconoció que “fue duro, por supuesto”, pero destacó el título obtenido por el conjunto dirigido por Luis De La Fuente “realmente se lo merecía, jugaron el mejor fútbol”. De igual modo, se volvió a mostrar “muy orgulloso de Argentina, de Messi y de todos los jugadores". "Muy orgulloso de ser argentino”, indicó.
Hablando puntualmente de la enemistad que se generó entre ambos países lamentó los actos violentos y consideró que el fútbol, por ser el deporte más visto en todo el mundo, “no está bien ver eso ni mostrar eso”: “Verlos quemando una camiseta de Messi y cosas de ese tipo, no está bueno. Por suerte no se quemó. En general, no fue agradable de ver y creo que el fútbol genera este tipo de cosas que la F1 no, y no lo disfruto”.
En lo que fue el resultado final, felicitó a España considerando que “hicieron una gran final para ver" y destacó que "tener una final de dos países de habla hispana fue increíble”. “Pero luego solo crea todas estas diferencias y las cosas que el deporte como el fútbol genera. Ahora parecen enemigos enormes, con Messi jugando para Barcelona. Pero en general, le dio a España tantos momentos felices y terminó bastante mal, parecía como una guerra entre un país y otro y no me gusta ver eso”, analizó.
Por último, felicitó a los españoles y consideró que son “merecidos ganadores”, pero fiel a su estilo, lanzó una chicana: “Ojalá sean un poco más creativos con las canciones para el próximo Mundial. Es un poco aburrido”.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras sumar un nuevo punto en la Fórmula 1, Franco Colapinto y todos los pilotos ya tendrá que poner la mente en lo que será la próxima fecha.
De esta manera, del viernes 24 al domingo 26 de julio se llevará a cabo el Gran Premio de Hungría, donde se corren un total de 70 vueltas.
Viernes 1° de agosto
- Prácticas libres 1: 8.30
- Prácticas libres 2: 12
Sábado 2 de agosto
- Prácticas libres 3: 7.30
- Clasificación: 11
Domingo 3 de agosto