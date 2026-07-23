Gianni Infantino felicitó a Chiqui Tapia tras el subcampeonato de la Argentina: "Tienen un futuro prometedor"

A pocos días de la final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, envió una carta oficial al titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Carlos "Chiqui" Tapia para enviar las felicitaciones a la Selección argentina por el subcampeonato.
En el documento difundio en el sitio web de AFA, el dirigente de fútbol internacional elogió el desempeño del equipo que dirije Lionel Scaloni, tras la derrota del 1-0 ante España en el tiempo suplementario.
"Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino. La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados", dice el texto del titular de la FIFA.
El dirigente deportivo resaltó el esfuerzo colectivo y la profesionalidad que mostraron los jugadores argetinos en el torneo, que "permiten augurar un futuro muy prometedor y abrirán el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino".
Feicitaciones al plantel y a los hinchas
En el saludo, Infantino dedicó un párrafo en donde pide a Tapia que haga extensivas sus palabras a cada uno de los integrantes de la Scaloneta y destacó tanto el valor del trabajo técnico como el fervor de la hinchada celeste y blanca en cada una de las sedes del Mundial 2026. "A los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico", subrayó y valoró "los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición".