Gianni Infantino felicitó a Chiqui Tapia tras el subcampeonato de la Argentina: "Tienen un futuro prometedor" El presidente de la FIFA le envió una comunicación formal al titular de la Albiceleste por la medalla de plata. "Contribuyó a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional", destacó. Por Agregar C5N en









El titular de FIFA envió un mensaje para los jugadores, técnicos y la hinchada de Argentina. Redes sociales

A pocos días de la final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, envió una carta oficial al titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Carlos "Chiqui" Tapia para enviar las felicitaciones a la Selección argentina por el subcampeonato.

En el documento difundio en el sitio web de AFA, el dirigente de fútbol internacional elogió el desempeño del equipo que dirije Lionel Scaloni, tras la derrota del 1-0 ante España en el tiempo suplementario.

"Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino. La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados", dice el texto del titular de la FIFA.

El dirigente deportivo resaltó el esfuerzo colectivo y la profesionalidad que mostraron los jugadores argetinos en el torneo, que "permiten augurar un futuro muy prometedor y abrirán el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino".