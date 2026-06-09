9 de junio de 2026 Inicio
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Preocupación por las lesiones en la Selección: quiénes son los candidatos a ocupar el puesto de Balerdi

Lionel Scaloni tiene hasta 24 horas antes del debut ante Argelia el próximo 16 de junio. También hay dudas sobre la evolución de Gonzalo Montiel.

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Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel están entre algodones y Scaloni analiza si buscará un reemplazante para ambos.

Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel están entre algodones y Scaloni analiza si buscará un reemplazante para ambos.

La Selección argentina entró en la cuenta regresiva para el debut en el Mundial 2026, y a contrarreloj Lionel Scaloni analiza a los jugadores que están lesionados. Este martes Argentina jugará el último partido amistoso, pero queda pendiente la confirmación de los 26 que jugarán la competencia mundialista.

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Es que Leonardo Balerdi se desgarró durante los entrenamientos y quedó completamente descartado para disputar su primera Copa del Mundo. “Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”, había informado la Selección en X.

De esta manera, el jugador de Olympique de Marsella deberá volver a Francia para tratarse y la Scaloneta tendrá que ir en búsqueda de un nuevo jugador para su nómina, siempre dentro de la prelista de 55 futbolistas.

Quiénes podrían reemplazar a Leonardo Balerdi

Si bien hay muchos futbolistas entre los que puede elegir, lo más probable es que Lionel Scaloni no se incline por un defensor, tal como lo anticipó en conferencia. “En la posición del Flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros”, indicó.

La idea es que el nuevo futbolista se sume al plantel el miércoles, después del amistoso ante Islandia. Por lo que la duda es si opta por un volante o delantero: Emiliano Buendía, Máximo Perrone y Guido Rodríguez.

En cuanto al resto, Rodríguez, de buena actualidad en Valencia, no juega en la Albiceleste desde 2024, pero fue una fija en el inicio del ciclo: ganó las dos Copa América y fue uno de los campeones del mundo.

Guido Rodriguez

Perrone, compañero de Nicolás Paz en el sorpresivo Como de la Serie A en el que fue una de las figuras: tiene dos partidos en la Albiceleste y fue citado para los amistosos de marzo, ante Mauritania y Zambia.

maximo perrone

Por su parte, el futbolista de Aston Villa, de gran temporada, tiene dos partidos en el seleccionado y su última aparición fue en noviembre, pero es uno de los casos que despertó cierta sorpresa al quedar fuera de los 26 por el nivel que mostró en la Premier League.

Emiliano Buendia

Qué pasará con Gonzalo Montiel

Además de buscar reemplazante para Leonardo Balerdi, Lionel Scaloni también está atento a la evolución de Gonzalo Montiel, quien aún muestra alguna molestia y no logra estar al ciento por ciento desde lo físico.

Se espera que sume unos minutos en el amistoso de este martes y de acuerdo a cómo responda a la exigencia se analizará si finalmente juegue su segundo Mundial consecutivo o quede fuera de la lista definitiva. De acuerdo a la FIFA, el cuerpo técnico tiene hasta 24 horas antes de hacer cambios de nombres en la nómina de cara a la competencia.

Hasta ahora, Agustín Giay y Nicolás Capaldo aparecen como los candidatos con mayores posibilidades, además que ambos laterales derechos fueron convocados para los amistosos de preparación.

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