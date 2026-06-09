¿Cómo evitar que te griten antes los goles? Un canal dará los partidos del Mundial 2026 sin delay

Los fanáticos que quieran vivir el certamen de selecciones sin spoilers ya saben cuál será la mejor señal para transmitir los encuentros de la manera más rápida.

El Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México tendrá la transmisión de distintos canales para Argentina y los usuarios podrán elegir en qué plataforma verlo, pero con la diferencia de que algunas de ellas tendrán delay . ¿Cuál es la ideal para que no te griten los goles antes?

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El usuario de Tiktok, Mundilankar, explicó cuál era mejor para poder mirar los partidos tranquilo, sin retrasos. Suele pasar en los mundiales que, como todos hinchan para el mismo lado, los gritos se escuchan mucho antes en determinada zona.

Por eso, el joven explicó: “Telefe va a ver la transmisión con menos delay. Luego, será TyC Sports con 5 segundos de delay. Atrás viene Directv porque tiene satelitalmente y es la única que se puede ver en 4K”.

Por último, mencionó a las otras posibilidades para verlo: “Después, con mucho más delay, se puede ver Flow y DGo. La que peor delay va a tener será Disney Plus”.

así que si no querés que el gol te lo grite el vecino del edificio, ya sabés dónde podés verlo

El Mundial 2026 se convertirá en el primero de la historia en contar con tres naciones anfitrionas y 48 equipos competidores , lo que amplifica y multiplica la magnitud de cada evento. De este modo, se desarrollarán tres ceremonias de apertura (una en México, otra en Estados Unidos y otra en Canadá) para que cada país organizador exhiba su identidad cultural.

La decisión de descentralizar la apertura busca descentralizar el protagonismo y otorgarle a cada sede la posibilidad de festejar ante su propio público el inicio de esta cita histórica. Esta modalidad inédita no solo representa un enorme desafío logístico en materia de coordinación y transmisiones televisivas en simultáneo, sino que también promete conectar a los fanáticos de todo el continente.

Por otro lado, este formato extendido de inauguración servirá como la antesala perfecta para los primeros encuentros de la fase de grupos de las respectivas selecciones locales en sus tierras. Se espera que cada estadio ofrezca un espectáculo visual imponente y de alto impacto tecnológico, marcando un precedente de cara a las futuras ediciones del torneo.

El acto principal y de mayor trascendencia será el inicial, programado para llevarse a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el jueves 11 de junio, sirviendo como prólogo del partido que inaugurará el certamen: México frente a Sudáfrica. La celebración comenzará 90 minutos antes del partido estipulado para las 16 (hora argentina), es decir, a las 14.30.