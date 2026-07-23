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Jimena Barón defendió al país tras los ataques contra Argentina: "Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen"

La cantante opinó sobre la "campaña antiargentina" que involucró a hinchas de España y figuras del espectáculo, como Rosalía.

La actriz remarcó la contradicción de quienes critican a la Argentina pero se benefician del público local.

La actriz remarcó la contradicción de quienes critican a la Argentina pero se benefician del público local.

Redes sociales

Jimena Barón salió al cruce de las críticas a la Argentina, tras la final del Mundial 2026. La cantante opinó sobre la "campaña antiargentina" en la que participaron hinchas de España, medios internacionales y diversas figuras del espectáculo.

La mediática invitó a sus seguidores a estudiar en su academia para sus seguidores.
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"Bien que cuando necesitan un buen público, nos eligen", disparó la actriz en una extensa historia de Instagram. La mediática es una de las famosas argentinas que siguió a la Scaloneta en Kansas, Dallas, Atlanta y Nueva Jersey, junto a su familia.

El mensaje de Barón llegó después de la polémica con Rosalía, quien debió pedir disculpas tras sus interacciones en redes a favor de su país, y a horas de presentarse en varios shows en el Movistar Arena.

Recién llegada de la cobertura de la Copa Mundial y después de estar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el domingo 19 de julio, en la final de Argentina ante España, Barón decidió destacar la calidad de la hinchada y la identidad nacional.

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El viaje y el amuleto de la suerte

Jimena Barón viajó a Estados Unidos para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026 junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo. Estuvo en el MetLife Stadium para la final y, tras la derrota, publicó una emotiva carta destacando el orgullo por el plantel y por la Argentina. Uno de sus posteos más virales fue un pequeño peluche de Jesús que la acompañó como cábala en cada partido que disputó la Scaloneta.

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