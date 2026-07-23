Jimena Barón defendió al país tras los ataques contra Argentina: "Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen" La cantante opinó sobre la "campaña antiargentina" que involucró a hinchas de España y figuras del espectáculo, como Rosalía. Agregar C5N en









La actriz remarcó la contradicción de quienes critican a la Argentina pero se benefician del público local. Redes sociales

Jimena Barón salió al cruce de las críticas a la Argentina, tras la final del Mundial 2026. La cantante opinó sobre la "campaña antiargentina" en la que participaron hinchas de España, medios internacionales y diversas figuras del espectáculo.

"Bien que cuando necesitan un buen público, nos eligen", disparó la actriz en una extensa historia de Instagram. La mediática es una de las famosas argentinas que siguió a la Scaloneta en Kansas, Dallas, Atlanta y Nueva Jersey, junto a su familia.

El mensaje de Barón llegó después de la polémica con Rosalía, quien debió pedir disculpas tras sus interacciones en redes a favor de su país, y a horas de presentarse en varios shows en el Movistar Arena.

Recién llegada de la cobertura de la Copa Mundial y después de estar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el domingo 19 de julio, en la final de Argentina ante España, Barón decidió destacar la calidad de la hinchada y la identidad nacional.