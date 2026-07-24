24 de julio de 2026 Inicio
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Regresa la inestabilidad en el AMBA y las bajas temperaturas: ¿a qué hora llegan las lluvias?

Un fuerte temporal de nieve afecta la Cordillera en San Juan, Mendoza y Catamarca. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas y frío extremo para varias localidades de Argentina de cara al fin de semana.

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Se esperan lluvias aisladas durante la jornada del viernes. 

Se esperan lluvias aisladas durante la jornada del viernes. 

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y roja por nevadas y frío extremo para varias localidades de Argentina. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que la inestabilidad regrese con lluvias y lloviznas aisladas durante la jornada del viernes 24 de julio.

El fuerte temporal provocó el corte de rutas y dejó dos metros de nieve.
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Desde Meteored informaron que un leve frente frío ingresará al territorio por lo que los modelos indican que "el período con mayor probabilidad de precipitaciones se ubicará entre las 8 de la mañana y las 14, aproximadamente". A pesar de esto adelantaron que la niebla volverá a ser protagonista durante el fin de semana.

"La reducción de visibilidad podría ser importante, especialmente durante el sábado, por lo que será un aspecto a tener en cuenta para quienes viajen por rutas o autopistas durante las vacaciones de invierno", detallaron desde Meteored.

En la provincia de Santa Cruz rige una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

También para el mismo territorio rige una alerta roja por temperaturas extremas, durante la semana se registraron mínimas de -17° y sensaciones térmicas inferiores a los -20°.

Alerta extrema por frío: las recomendaciones del SMN

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Cientos de camiones varados por el temporal de nieve en Mendoza: "Tenemos que estar hasta el 5 de agosto"

Cientos de camiones se encuentran varados en el paso fronterizo Cristo Redentor, en el límite de la provincia de Mendoza con Chile, a raíz de un fuerte temporal que provocó el corte de rutas y dejó dos metros de nieve en la zona cordillerana. Uno de los choferes de los vehículos advirtió que aún les quedan varios días de espera para poder cruzar: "Nos dijeron que tenemos que estar hasta el 5 de agosto".

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la continuidad de las alertas por el fenómeno climático y más de 50 cm de acumulación de nieve. Los camioneros varados transportan distintos productos desde la Argentina, Brasil y otros países vecinos y esperaban la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, mientras son asistidos con comida y agua.

"Hace años que no se veía una nevada igual. Yo cruzo del desde el 2008 y nunca vi una nevada igual. Hoy están hablando de 4 y 5 metros de altura y bueno, se hace muy dificil la limpieza y todo", detalló Fernando Ferreyra a C5N.

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