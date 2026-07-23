23 de julio de 2026 Inicio
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Contundente: Kempes dijo lo que piensa sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

Referentes del fútbol argentino salieron a desmentir versiones sin sustento sobre lo ocurrido en la definición.

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Kempes reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de presentaciones anteriores.

Kempes reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de presentaciones anteriores.

Getty Images

Mario Kempes, campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, salió a cuestionar duramente las teorías conspirativas que se multiplicaron en redes sociales luego de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. El exfutbolista se refirió puntualmente al partido y remarcó que este tipo de versiones sin sustento no le hacen bien a nadie dentro del ambiente futbolístico.

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Sin esquivar el análisis deportivo, Kempes reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de presentaciones anteriores durante el torneo: "Miren, no les voy a mentir: no fue el partido que todos esperábamos. Quedó claro que el equipo no estuvo al mismo nivel de los partidos anteriores. Y eso pasa en el fútbol. Es así. Hay días mejores y hay días peores. Yo viví eso muchas veces, tal vez mil veces, pero hay que seguir adelante".

Pese a eso, el histórico delantero marcó una diferencia clara entre el bajo rendimiento futbolístico y las versiones que circularon sin ningún tipo de prueba: "Ahora, entre eso y las cosas que estoy viendo circular en las redes sociales hay una diferencia enorme. Un equipo que rinde menos en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite. Y esas versiones que se están difundiendo por ahí, sin ninguna prueba, no le hacen bien a nadie. Si queremos ser exigentes con el equipo, seámoslo, como debe ser. Pero no le demos crédito a cualquier información que circule sin fundamento. Esta camiseta merece respeto".

Pese al mensaje del ídolo mundialista, buena parte de los comentarios de hinchas argentinos en redes sociales continuó reforzando distintas teorías conspirativas, entre esas versiones sobre la frase "olvidémonos de todo" de Messi en el vestuario, un supuesto pacto entre la FIFA y la UEFA para favorecer a un seleccionado europeo, y señalamientos infundados contra el árbitro esloveno Slavko Vincic.

Chipi Tapia cuestionó las conspiraciones

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, también se pronunció públicamente tras la derrota, a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales. El dirigente comenzó reconociendo la superioridad de España en la definición y remarcó la importancia de saber aceptar las derrotas deportivas: "No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias".

En otro tramo de su mensaje, destacó el sacrificio realizado por los jugadores y el cuerpo técnico durante más de 50 días de concentración lejos de sus familias, pidiendo valorar ese esfuerzo por encima del resultado final: "Paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible".

El dirigente máximo del fútbol argentino hizo mención a las teorías que circularon en redes sociales, pidiendo directamente que no se les diera crédito: "No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol".

Tapia cerró su publicación con un mensaje de respaldo total hacia el plantel, remarcando que el compromiso del equipo trasciende cualquier versión sin fundamento: "Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina".

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