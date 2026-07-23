Investigan dos partidos de la Selección de España en el Mundial 2026 por apuestas millonarias inusuales

El Grupo de Copenhague, que monitorea la integridad de las competencias, elevó a la FIFA alertas por movimientos inusuales en distintos mercados de apuestas durante dos partidos de la Roja, según el medio estadounidense The Athletic.

El Grupo de Copenhague, un organismo internacional que monitorea la integridad de las competencias, alertó a la FIFA que en dos partidos de la Selección de España y otros episodios ocurridos durante la Copa del Mundo detectó movimientos millonarios sospechosos en distintos mercados de apuestas , según el medio estadounidense The Athletic.

Los dos casos que involucran al campeón del mundo corresponden al empate sin goles frente a Cabo Verde y al gol anulado a Ferran Torres en el partido ante Arabia Saudita.

En el primero se registró un movimiento de u$s4,8 millones en una plataforma muy popular apostados a que España no conseguiría la victoria , una cifra que despertó las alarmas de los investigadores. En el segundo caso, la revisión del VAR se extendió durante casi tres minutos y medio y generó actividad inusual en los mercados de apuestas.

El informe estimó que durante el Mundial de Norteamérica se apostaron alrededor de u$s240.000 millones , aproximadamente el doble que en Qatar 2022 .

De acuerdo con The Athletic, el organismo mencionado supervisó los 104 partidos disputados durante el Mundial, aunque 15 encuentros fueron sometidos a una vigilancia especial y se emitieron siete "alertas amarillas" por posibles irregularidades .

Se investigan también otros incidentes, entre ellos la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane, de Sudáfrica, a los 84 minutos del debut frente a México.

Folarin Balogun, el jugador estadounidense que fue reincorporado a pedido de Donald Trump. Instagram

Otro de los casos bajo análisis involucra al delantero estadounidense Folarin Balogun. El 2 de julio, una popular plataforma de apuestas abrió un mercado para apostar sobre si el atacante estaría disponible para enfrentar a Bélgica, luego de haber sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina.

Tres días más tarde, la FIFA confirmó que la sanción había sido suspendida y que el futbolista podía jugar. Según el informe, no ocurrió lo mismo con ninguno de los otros 14 expulsados del torneo, por lo que el Grupo de Copenhague solicitó una explicación formal a la FIFA. Hasta el momento, ni el organismo ni la plataforma de apuestas respondieron a la consulta del medio estadounidense.