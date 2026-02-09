Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales En su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. No hay censos oficiales pero existen foros donde organizan encuentros y generan comunidad en tiempos de redes sociales. Por + Seguir en







Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.

Los Therian son un fenómeno identitario nacido en redes sociales que despertó amores y odios en la sociedad. Lejos de incomodar, se trata de personas que se identifican con animales que existen la naturaleza y tratan de combinar espiritualidad, psicología y comunidad. Si bien no existen censos oficiales, hay foros donde los jóvenes organizan encuentros y generan lazos, desafiando las categorías tradicionales de identidad y esquivando los prejuicios virales.

La Teriantropia es una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Los Therian no se autoperciben animales, sino que se identifican con ellos y aseguran que no se trata de un juego o de una moda pasajera, sino de una forma de percibirse en la naturaleza. Asimismo, aseguran llevar una vida cotidiana humana, bajo las mismas leyes y derechos, y que la diferencia está en su manera de ver el mundo.

Los Therian se comportan como animales. Se los suele reconocer por el uso de máscaras, colas o caminar en cuatro patas pero esto no implica una regla, sino una elección personal y no siempre visible. Se definen principalmente desde una dimensión "espiritual e identitaria" y creen que su alma es un híbrido entre humano y animal. Se comportan como el animal que los identifica según lo sientan en el momento.

Embed #therian #therianthropy #theriancommunity #therians sonido original - @fox_cor Aullido con los chicos <3 #fyp Algunos de ellos sostienen que puede tratarse de una reencarnación como lobos, toros u otras especies. Esta vivencia no se expresa tanto a través del "disfraz de animal", sino desde lo temperamental. Por eso, en general, no utilizan trajes completos a diferencia de otra comunidad con la que se los suele confundir que son los Furries. Si bien comparten el uso de máscaras o disfraces de animales, forman parte de un fandom centrado en personajes antropomórficos: animales con rasgos humanos, como hablar, vestirse o caminar erguidos.

Esta comunidad explotó en redes sociales donde usuarios compartieron testimonios personales, reflexiones sobre su identidad y contenidos vinculados a sus vivencias. La viralización de los videos permitió que otras personas con experiencias similares pudieran reconocerse entre sí y comenzaran a organizarse en foros y evaluar la posibilidad de encuentros formales.