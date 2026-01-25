¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance El músico saludó a la actriz por su cumpleaños con una declaración pública que no pasó desapercibida. Por + Seguir en







Sofía Gala cumplió 39 años este sábado 24 de enero y el saludo que recibió de Fito Páez en redes sociales despertó especulaciones sobre un posible amorío. El músico rosarino publicó en Instagram una imagen junto a la actriz y le dedicó un mensaje que fue leído por muchos como algo más que un gesto amistoso.

“Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió Páez. Minutos después, la hija de Moria Casán respondió con palabras en el mismo tono: “Te lo digo de nuevo: ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

El intercambio llamó la atención porque hasta ahora no se los había visto compartiendo apariciones públicas ni actividades en común. Las palabras elegidas por ambos fueron suficientes para instalar la versión de un posible romance, aunque ninguno hizo declaraciones formales.

En cuanto a sus situaciones personales, tanto Páez como Gala atraviesan un presente sentimental sin parejas confirmadas. El músico estuvo en los últimos años vinculado a Eugenia Kolodziej, mientras que la actriz mantuvo relaciones de bajo perfil tras su separación del padre de su hijo menor.sSin confirmación oficial, el cruce en redes alcanzó para reavivar rumores y dejar abierta la pregunta sobre la naturaleza del vínculo entre el músico y la actriz.