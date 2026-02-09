9 de febrero de 2026 Inicio
Acciones y bonos subieron por segunda rueda consecutiva y el riesgo país cayó, pero quedó arriba de 500 puntos

Se recuperan los ADRs y los títulos soberanos tras profundas caídas. El índice estimado por el JP Morgan cae a 502 puntos básicos.

Mercados: acciones y bonos se recuperan.

Mercados: acciones y bonos se recuperan.

Los ADRs y los bonos soberanos subieron por segunda rueda al hilo este lunes y el riesgo país cayó, pero se sostiene sobre los 500 puntos básicos.

El dólar oficial atraviesa febrero sin grandes sobresaltos.
El dólar oficial mantuvo su racha y volvió a bajar en el inicio de la semana

A nivel local, los bonos subieron casi en totalidad y avanzaron hasta 1,3% de la mano del Global 2046, mientras que el Global 2029 perdió 0,8%. Así, el riesgo país marcó una leve caída, pero se ubicó a 502 puntos básicos. No perforó el piso de los 500 puntos básicos.

Los ADRs subió casi con totalidad en Nueva York y avanzaron hasta 6,8%, con Grupo Supervielle liderando las subas junto a Telecom (+5,3%). En tanto, IRSA cayó 1,8% y Cresud lo hizo 1,2%.

Cómo cerró el dólar este lunes

El dólar oficial cotizó este lunes a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana en la que acumuló una caída de $20, con un declive más pronunciado el viernes. El blue y el mayorista también se movieron a la baja.

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

En tanto, las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) se recuperaron este viernes tras caer fuerte en la jornada previa por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, la autoridad monetaria siguió acumulando divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC): durante el cierre de semana, las reservas crecieron en u$s190 millones, hasta los u$s44.940 millones.

