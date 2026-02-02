La conductora opinó sobre la manera que eligió el actor para reconquistar a su pareja a quien engañó con una mujer danesa cuando estaba en España.

Moria Casán se metió en lo que fue el último gesto de Luciano Castro para tratar de reconquistar a Griselda Siciliani y no tuvo ningún tipo de reparo en dar su opinión y destrozó a al actor.

Durante su programa La Mañana con Moria (El Trece), conductora lo calificó de “ordinario, desprolijo y todo lo contrario a un gesto romántico”. Al ver la imagen, primero le pareció desagradable haberlo colocado cerca de un contenedor de basura.

Luego analizó la situación: “Esto para mí, amores de mi vida, es gronchísimo. Por favor, esto es caché hasta el extremo, excede todo”. Al mismo tiempo, La One aseguró tener sus dudas de que el gesto haya sido realmente de Castro y, con ironía, consideró que “puede ser un desprolijo, puede ser lo que quiera, pero este nivel de fusilería este hombre no lo tiene”. De igual modo, sobre la estética visual lo consideró que “es un papelón”.

Por último, siempre remarcando estar en contra de la acción consideró que “esto te la baja forever, ero te la recontra baja al subsuelo”. “No creo este nivel tan abajo. Esto no es un acto de amor” , no lo perdonó.

Luciano Castro sigue enamorado de Griselda Siciliani y quiere reconquistarla después del escándalo por infidelidad con la mujer española y el hit de "Hola, guapa". Pero ahora ya no lo intenta a través de las redes sociales: dejó de lado lo digital y volvió al histórico pasacalle.

El actor le dejó un mensaje público a la protagonista de la serie Envidiosa en plena calle con la leyenda: "Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho".

El gesto, que en otra época y otro contexto se consideraba romántico, fue duramente criticado en redes sociales: "Qué grasa. Es más difícil perdonar eso que los cuernos, amigo", dijeron en X.

Quien se encargó de difundir la imagen de la declaración de amor fue el panelista de LAM, Pepe Ochoa, quien fue a ver personalmente la declaración de amor del galán a la actriz. "Me contaron que Luciano Castro está desesperado para recuperar a Griselda Siciliani y mandó a poner un pasacalle. Estoy yendo a comprobar", contó.

Después de chequear el texto y publicarlo en redes, el mediático bromeó con sus seguidores: "Confirmado. ¡Esto es hermoso! Esta estrategia es espectacular", remarcó.