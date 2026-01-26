La conductora no le esquivó al acercamiento de su hija con el cantante tras el intercambio que tuvieron en redes por el cumpleaños número 39 de la actriz.

En el cumpleaños número 39 de Sofía Gala , la actriz sorprendió en redes sociales con un sorprendente intercambio cargado de romanticismo con Fito Páez que despertó rumores de noviazgo. Ahora, la propia Moria Casán no le esquivó al momento y habló al respecto. “Se aman profundamente”, reveló.

“Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió el músico, quien rápidamente recibió la respuesta de la actriz con palabras en el mismo tono: “Te lo digo de nuevo: ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

En su programa, La Mañana con Moria, la conductora intentó no meterse en la intimidad de su hija, pero si reveló cómo fue el festejo de cumpleaños y dejó algunas frases que dieron a entender que el vínculo entre Sofía y Fito es muy fuerte y real.

“Yo no hablo con Sofía, me ladra si le hablo. Le tengo respeto. Lo que puedo contar es que fue el cumpleaños de Sofía Gala y yo estaba en casa cuando llegó un regalo muy especial. Fito le regaló flores y un aparato musical. Lo que puedo decir es que se aman profundamente ”, intentó explicar la One.

Tratando de esquivar los detalles, la conductora aseguró que ambos “se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde años” y cuando le consultaron si lo quiere como yerno, no dudó en responder: “ Páez es un hombre extraordinario , tiene una calidad humana de una sensibilidad única y un registro único y de un hombre que da mucho amor”.

Cuando los panelistas del programa insistieron para más detalles, Moria indicó que su hija “es muy privada, me cuesta mucho charlar de sus cosas emocionales”. “No sé si llamarlo crush, amor, se respetan, se quieren”, sostuvo.

“Está hace mucho tiempo en su vida. Se fueron a Brasil juntos por 10 días, me gustó mucho lo que le dijo ella. Me encantaría como hombre de mi hija, me parece un elevado. Me gusta cómo trata a las mujeres. Ellos siempre van a estar unidos por la música y el arte”, concluyó.

