Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son? Entre trascendidos, especulaciones y lecturas cruzadas, sus dichos aportaron una mirada distinta sobre una historia sentimental que sigue dando que hablar.







Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán confirmó que Griselda Siciliani y Luciano Castro continúan en pareja.

Destacó el buen momento laboral de la actriz, entre una biopic y una nueva película.

Aclaró que nunca convivieron y que eso no cambió tras la infidelidad.

La pareja decidió bajar el perfil, aunque Siciliani ya había confirmado la continuidad de la relación. Aseguró que, pese a los rumores, el vínculo íntimo sigue intacto. Moria Casán volvió a captar la atención mediática con una de esas declaraciones que no pasan desapercibidas. La diva, acostumbrada a moverse con soltura entre rumores, internas del espectáculo y verdades a medias, hizo referencia a una pareja muy conocida del ambiente artístico argentino que, pese a las versiones de crisis y separación, continúa apostando a su relación.

En el mundo del espectáculo local, donde cada gesto, silencio o publicación en redes suele amplificarse, los rumores sobre rupturas se vuelven moneda corriente. En ese contexto, la palabra de figuras con trayectoria y contacto directo con los protagonistas suele tener un peso particular, sobre todo cuando se trata de desmentir o matizar versiones que circulan con fuerza.

Qué dijo Moria Casán sobre una famosa pareja argentina Griselda Siciliani Luciano Castro Griselda Siciliani y Luciano Castro siguen juntos y así lo ratificó este lunes Moria Casán en su programa. La conductora destacó el buen presente profesional de la actriz, enfocada en las grabaciones de la biopic de La One y en la película Felicidades, donde comparte elenco con Adrián Suar.

Al referirse al vínculo sentimental, Moria fue contundente y fiel a su estilo: aseguró que la pareja continúa unida en el plano íntimo, con química, deseo y conexión. Según explicó, más allá de los rumores, la relación no se rompió y mantiene una dinámica particular que siempre los caracterizó.

Casán también aclaró que Siciliani y Castro nunca convivieron, por lo que nada cambió tras el episodio de infidelidad que salió a la luz. Explicó que el actor se encuentra en Mar del Plata con sus hijos y diferenció esa situación de la vida afectiva. De acuerdo con su mirada, Griselda atraviesa un momento de calma, con algo de decepción pero sin dramatismos.