Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta
Moria Casán confirmó que Griselda Siciliani y Luciano Castro continúan en pareja.
Destacó el buen momento laboral de la actriz, entre una biopic y una nueva película.
Aclaró que nunca convivieron y que eso no cambió tras la infidelidad.
La pareja decidió bajar el perfil, aunque Siciliani ya había confirmado la continuidad de la relación. Aseguró que, pese a los rumores, el vínculo íntimo sigue intacto.
Moria Casán volvió a captar la atención mediática con una de esas declaraciones que no pasan desapercibidas. La diva, acostumbrada a moverse con soltura entre rumores, internas del espectáculo y verdades a medias, hizo referencia a una pareja muy conocida del ambiente artístico argentino que, pese a las versiones de crisis y separación, continúa apostando a su relación.
En el mundo del espectáculo local, donde cada gesto, silencio o publicación en redes suele amplificarse, los rumores sobre rupturas se vuelven moneda corriente. En ese contexto, la palabra de figuras con trayectoria y contacto directo con los protagonistas suele tener un peso particular, sobre todo cuando se trata de desmentir o matizar versiones que circulan con fuerza.
Qué dijo Moria Casán sobre una famosa pareja argentina
Griselda Siciliani y Luciano Castrosiguen juntos y así lo ratificó este lunes Moria Casán en su programa. La conductora destacó el buen presente profesional de la actriz, enfocada en las grabaciones de la biopic de La One y en la película Felicidades, donde comparte elenco con Adrián Suar.
Al referirse al vínculo sentimental, Moria fue contundente y fiel a su estilo: aseguró que la pareja continúa unida en el plano íntimo, con química, deseo y conexión. Según explicó, más allá de los rumores, la relación no se rompió y mantiene una dinámica particular que siempre los caracterizó.
Casán también aclaró que Siciliani y Castro nunca convivieron, por lo que nada cambió tras el episodio de infidelidad que salió a la luz. Explicó que el actor se encuentra en Mar del Plata con sus hijos y diferenció esa situación de la vida afectiva. De acuerdo con su mirada, Griselda atraviesa un momento de calma, con algo de decepción pero sin dramatismos.
Días atrás, la propia actriz ya había confirmado que seguían en pareja, aunque ambos optaron por bajar el perfil ante la exposición mediática.