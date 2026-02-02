IR A
La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

Después de idas y vueltas con pasacalles incluido, la actriz dejó en claro que la relación con su colega llegó a su fin.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Pese a los intentos de Luciano Castro para que Griselda Siciliani le perdone sus infidelidades, la actriz le puso el punto final a la relación.

moria casan destrozo a luciano castro por el pasacalle a griselda siciliani: una cursileria al extremo
"Estoy separada hace varias semanas. Así que ya está", le reveló a Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, quien compartió la conversación en Puro Show.

Paula Varela ya había adelantado el último viernes en Intrusos que Siciliani habría tomado la decisión de ponerle fin al vínculo y, durante el fin de semana, Castro mandó a colgar un pasacalles en la puerta de la casa de la actriz para intentar ganarse su perdón.

"Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho", se leía en la tela colgada por Palermo y que recibió críticas en redes sociales y de la diva cercana a Siciliani, Moria Casán. "Ordinario, desprolijo y todo lo contrario a un gesto romántico", sentenció La One.

La conductora disparó: "Esto para mí, amores de mi vida, es gronchísimo. Por favor, esto es caché hasta el extremo, excede todo".

"Hola, guapa": el comienzo de la crisis entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

La pareja de actores empezó a distanciarse cuando se hizo público que Castro estuvo en España con Sarah Borrell, una joven danesa. Se viralizaron los audios que le envió y la mujer explicó en entrevistas que solo se habían besado, que en el momento no sabía quién era ni que estaba en pareja.

En ese momento, Siciliani confirmó la infidelidad en La mañana con Moria, pero explicó qué acuerdos tenía con su novio y reveló que el artista le había asegurado que no había coqueteado con más mujeres. Lo que se comprobó falso con más mujeres que contaron los acercamientos de Castro.

El actor aseguró que le daba "vergüenza" lo sucedido y que estaba arrepentido y comenzó un ida y vuelta con Siciliani y la prensa, donde no terminaba de quedar claro si seguían juntos o no.

