Javier Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo? La diva contó que el Presidente de la Nación la contactó para conversar acerca del reportaje que le hizo a la imitadora y destacó que se trató de una charla positiva y extensa. + Seguir en







La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.

Fiel a su lengua karateka, la diva Moria Casán reveló en su programa que el presidente Javier Milei la llamó para conversar acerca del reportaje que le hizo a su expareja Fátima Florez y destacó que la charla se dio en términos cordiales: "Me dijo, hiciste una entrevista extraordinaria, válida, amorosa, de lo mejor a Fátima".

La conductora de El Trece sorprendió al contar al aire de su programa que, luego de la entrevista mano a mano con la imitadora, la contactó nada más y nada menos que el Presidente para agradecerle y felicitarla por su profesionalismo. “Se recontra agradece, alguien que te llama para felicitarte por el programa. Además, yo tengo buena relación con Milei, siempre nos hemos whatsappiado hablando de la cábala, porque todos tenemos", sostuvo la diva.

El intercambio entre el mandatario y La One se dio en el marco del número musical que Fátima Florez y Milei presentaron en un teatro de Mar del Plata, donde interpretaron “El Rock del Gato” de la banda de rock nacional Los Ratones Paranoicos. Moria destacó que la charla fue positiva, extensa, y que el Presidente se mostró contento: “Se sintió muy halagado. Me dijo, hiciste una entrevista extraordinaria, válida, amorosa, de lo mejor a Fátima. Me agradeció”.

Javier Milei con Fátima Florez en Mar del Plata 27-01-26 X @Santiago_Oria El mano a mano de Moria y Fátima La multifacética artista participó de una entrevista con la diva y conversaron sobre la participación del presidente Javier Milei a su show en Mar del Plata. "Fue tan perfecto, tan lindo. Si lo programás, no hay manera. Fue auténtico", aseguró la imitadora sobre la fluidez del encuentro. Y redobló la apuesta: "Fue orgánico y orgásmico", dijo imitando a Moria.

Moria y sus colegas indagaron a la protagonista de Fátima Universal en el teatro Roxy sobre lo sucedido arriba de las tablas. "El público empezó a gritar '¡Piquito, piquito!', y yo, de verdad, no sé si es esta nueva etapa de Fátima, pero también estar un poco más en raíz. No dejarme llevar", sostuvo, en principio, y acompañó sus palabras con gestos de calma. Sin embargo, aseguró que hubo cierto juego de seducción con el mandatario: "Le revoleé el 'tujes'", sorprendió.