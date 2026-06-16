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Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle en Gran Hermano: "Atenete a las consecuencias"

Sol pidió la revisión de las cámaras del Big para demostrar que el roce con la actriz fue accidental y no intencional.

Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.

Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.

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La convivencia en Gran Hermano está que arde y esta vez la casa fue testigo de una pelea a los gritos entre Andrea del Boca y Solange Abraham: "Atenete a las consecuencias", disparó la actriz.

El hincha argentino con los esoceses en el bar de Boston y una fiesta mundialista en honor al Diez.
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La actriz acusó a su compañera de juego, después de la última prueba del líder, que ganó Matías Hanssen, y donde le reprochó entre reproches y chicanas que le pegó intencionalmente: "Me rozaste", empezó la artista.

Agregó: “Yo no voy a hacer el jueguito de ustedes de ir a denunciarlas. Pero ¿sabés qué? Si vos venís, hay una persona al lado y hacés así (levantando los brazos), es obvio que le vas a pegar”, detalló la protagonista de Andrea Celeste y Antonella.

Sol no se quedó callada y pidió las cámaras al Big, hablando directo a los espejos: “Dice que la empujé adrede, por favor. Revisá las imágenes, Gran Hermano, yo hago la denuncia. La rocé sin querer”.

Ante el descago de Abraham, Del Boca la imitó con un tono irónico y la dejó expuesta: “¡Ah, me rozaste! ¡Ah! ¿Viste? Vos sola estás diciendo que me rozaste”.

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Quién fue el último eliminado de Gran Hermano

El último participante eliminado de Gran Hermano es Franco Zunino, quien debió abandonar la casa en la gala de eliminación tras perder en el mano a mano. Fue el jugador eliminado de la semana 16 del reality de Telefe. Tuvo su desafío frente a Steffany “Campanita” Pereira, que estalló en gritos de alegría al enterarse del resultado.

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