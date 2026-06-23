Moria Casán, despiadada con Marcelo Tinelli: "Me da lástima, no encuentra el rumbo"

La vedette es palabra autorizada para reflexionar sobre el medio; sin embargo, al referirse al histórico presentador de ShowMatch y su presente como conductor de streaming fue muy dura. ¿Qué dirá el empresario?

Moria Casán habló de todo en Caras Glam y, en medio de la entrevista, sorprendió al opinar sobre el presente laboral de Marcelo Tinelli: expresó un duro análisis sobre la carrera del conductor y fue totalmente despiadada al afirmar que su actual trabajo como conductor de streaming le da "lástima".

La vedette es conocida como la "lengua karateka" del espectáculo, y una vez más hizo honor a ese apodo. No esquivó la pregunta de Marcelo Polino, quien fue directo al punto y le pidió su opinión sobre el nuevo rol que asumió Marcelo como conductor de un streaming, desde donde sigue de cerca el recorrido de la Selección argentina en el Mundial 2026. Su respuesta fue dura y no tardó en generar repercusión.

"Marcelo me da como, no te digo una preocupación, pero me da una cosa de lástima. Lo veo que no encuentra el rumbo", empezó la One antes de profundizar en el presente de Tinelli.

"Era el hombre de la televisión. Era un electrodoméstico y era la televisión dentro", señaló, y luego continuó explicando que Tinelli está en medio de una transformación. "Está buscando su nueva forma de transmitir y de acomodarse a esta nueva cosa", expresó.

Luego se detuvo en su estado emocional y fue más allá. "Siento que no la pasa bien interiormente, debe estar con un gran vacío para mí. Cuando va a la tele no está cómodo él. Hay algo de él evasivo cuando habla. Esta es la mirada que yo tengo, no lo encuentro a él", cerró Moria, quien lo conoce desde hace años y formó parte de todos los formatos que Marcelo condujo.

Moria Casán se metió en la polémica de Flor Peña y Luzu

El error de Florencia Peña sobre la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge, en pleno Mundial 2026, que salió al aire este jueves en Luzu TV, sigue teniendo consecuencias. Moria Casán aseguró: "No me pongo del lado de nadie pero sí empatizo con el que tiene que comunicar".

En este sentido, la conductora analizó las críticas a su colega en redes, la ética que reclamaron para un caso de salud, y puso el punto en el excesivo pedido de disculpas: "Flor no lo hizo de amarillista ni para ponerle un punto más a su programa. Que se equivocó, se equivocó; pidió las disculpas correspondientes y yo se las creo. Ahora, no sé si hay que seguir disculpándose. Es demasiado ya. Basta de migajear el perdón".

Casán apuntó a quienes hicieron de la falsa noticia un tema a juzgar en diferentes programas: "Acá hubo un ataque de ética que mamita… Me creí que estábamos en el Vaticano. Mucho moralista".

La One fue más allá y lanzó una insólita teoría sobre el canal de streaming: "Siento que es un vuelto para Nico Occhiato y para Flor. Empresarialmente, él logró mucho en poco tiempo y tiene a todos descolocados, y ella tiene un tema político atrás. Acá se termina mezclando todo", subrayó sobre la fake news.