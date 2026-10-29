29 de octubre de 2026 Inicio
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de Aníbal Lotocki: quedó firme su condena a ocho años de prisión

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso presentado por la defensa del médico. El expediente con condena firme contempla de forma definitiva los daños ocasionados a Silvina Luna, Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo
Anibal Lotocki. 

Anibal Lotocki. 

NA/Claudio Fanchi

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un último recurso presentado por la defensa del médico cirujano Aníbal Lotocki y, con ello, quedó firme su condena a ocho años de prisión. El expediente con condena firme contempla de forma definitiva los daños ocasionados a Silvina Luna, (después fallecida), Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi.

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Lotocki había sido condenado por lesiones graves y absuelto por estafa. Todas las partes en el juicio recurrieron esa decisión: el médico, contra la condena, y los acusadores por la estafa. Finalmente, el recurso del cirujano fue rechazado, mientras que los que presentaron los acusadores fueron receptados parcialmente.

A raíz de ellos, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal le fijó una nueva pena de ocho años de prisión y diez de inhabilitación como autor de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades y estafa, ambos en concurso real.

Anibal Lotocki fue condenado a 8 años de prisión.

Anibal Lotocki fue condenado a 8 años de prisión.

Lotocki había pedido una revisión de dicha resolución, que fue convalidada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (con doble conforme).

A posterior, la defensa presentó un recurso extraordinario, cuya denegación derivó en la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Máximo Tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosesnkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó ese recurso en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Se trata de la cuarta intervención de la Corte Suprema en este caso. Las dos primeras se refirieron a la aplicación de ciertas restricciones impuestas al médico antes del dictado de la sentencia definitiva. La tercera terminó con el rechazo del Máximo Tribunal al cuestionamiento que hizo la defensa de la sentencia de la Sala III.

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