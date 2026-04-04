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El pedido millonario de Pampita que enfureció a Moria Casán: "Que me pague los 10 mil dólares"

La modelo y la vedette se vieron enfrentadas por sus programas de televisión y lo expusieron delante de las cámaras: "Todo se monetiza".

¿Moria contra Pampita?

¿Moria contra Pampita?

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Producto de la decisión del entorno de Carolina Pampita Ardohain de cobrar su presencia en programas de televisión, la vedette Moria Casán enfureció y decidió no ir de invitada a su ciclo para devolverle las gentilezas. Por eso, puso su propia condición y también le pidió dinero a cambio.

La mediática aclaró que sigue en pareja con Martín Pepa.
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“Me invitó alguien de la producción, no sé si lo sabe Pampita. Primero les dije que no tenía tiempo porque a la que querían para el primer programa era a mí y no podía ir”, aseguró la One respecto a la invitación.

Y finalmente explicó por qué: “Si no me pagan, no voy. Yo voy a ir si me pagan los 10 mil dólares que pide ella para una entrevista. Ir a perder una hora con esta chica… todo se monetiza, amor mío”.

No se negó e incluso se mostró dispuesta, pero aclaró: “si ponés un billete, encantada, yo voy y hablo”. De este modo, quedó abierta y predispuesta.

No es la primera vez que se muestra enojada con Pampita porque en el ciclo de Marcelo Tinelli solían pelearse por sus votaciones y se cuestionaban los criterios. Las dos figuras del espectáculo siguen enfrentadas por diferencias. ¿Se arreglarán?

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