Pese a no mostrar una personalidad desafiante en la casa, el participante no soportó la crítica del conductor y le contestó tras ser eliminado por "planta".

L eandro Nigro fue el último participante en abandonar la casa de Gran Hermano. El resultado se dio en un duro mano a mano Luana Fernandez que se alargó hasta el último minuto. El participante fue eliminado con el 60% de los votos negativos.

El participante que pasó por la casa sin pena ni gloria, antes de ingresar al reality, se mostró como un jugador nato, con ganas de revolucionar el reality y contaba con una gran ventaja: entrar en medio del juego con información del afuera. Pese a esto, Nigro fue duramente señalado por Santiago del Moro y el Big varias veces le llamó la atención durante su estadía en la casa.

Pocos minutos después de ser eliminado, el jugador pasó por el Stream de Gran Hermano y se enfrentó a los cuestionamientos del conductor, quien sin pelos en la lengua, criticó su pasividad en la casa.

Lejos de contradecir al conductor, el participante aseguró que no logró adaptarse a la casa, que había grupos que ya estaban conformados y que eso le jugó en contra : “No pude adaptarme. No me fui cuando Gran Hermano me llamó la atención porque no quería irme, me gustan los juegos y las estrategias pero no pude", respondió con actitud cabizbaja.

Pese al reconocimiento, el conductor siguió con su postura y cuestionó su juego nulo y las oportunidades que no tomó, "lo podrías haber usado en tu favor, era el momento de ser protagonista. Lo dejaste pasar” , lanzó enojado.

Leandro Nigro, dejó la casa por "planta".

Ante el reclamo, Nigro se plantó y respondió, “no es mi forma hacerme la víctima. No me gustaba ese juego. Yo quería leer placas, armar estrategias pero no se me dio", y continuó, “la verdad es que no la vi. Sentí que el juego iba mucho más rápido de lo que yo podía seguir. Encima en un momento se fue Zunino, que era una persona con la que hablaba mucho del juego, después salió Nenu y sentí que me quedaba solo. En la casa ya no confiaba en nadie", agregó.

Eugenia, una de las más duras del panel, se dirigió al participante, "eras un adorno que si lo ponés o lo sacás, no alteraba en lo más mínimo. Tu juego era como un electrocardiograma plano", lanzó.

Nigro, el último eliminado: ni el Big lo despidió

Al ser anunciado como el elegido para abandonar la casa, Leandro Nigro se despidió de sus compañeros sin pronunciar un discurso final, manteniendo la calma y el buen humor en sus últimos instantes frente a las cámaras. La forma en que se produjo su retiro llamó la atención, ya que un hombre disfrazado de arbusto ingresó para trasladarlo hacia la puerta roja en una escena que generó reacciones en las redes.

Redes sociales

Sin embargo, el momento que más repercusión tuvo fue la decisión de la producción de no despedirlo. La voz del programa, que habitualmente acompaña la salida de cada participante con un saludo, se incinó esta vez por el silencio absoluto. La omisión generó una catarata de comentarios irónicos en redes sociales: "Que Nigro se vaya a su casa, pero Gran Hermano que no lo saludó" y "Jajajajaj, ni Gran Hermano se despidió de Nigro", fueron algunas de las frases que circularon.

El análisis de su desempeño también estuvo lleno de críticas. El panelista Gastón Trezeguet cuestionó su falta de compromiso en los desafíos semanales y recordó declaraciones que habían generado fuerte rechazo, ya que según señaló, el participante "había manifestado opiniones sumamente despectivas contra Messi y contra la Argentina".