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Tras la polémica con la periodista, se supo la decisión que tomó Nico Ochiatto desde Estados Unidos

El conductor debió definir si va a avanzar legalmente contra la mujer que ingresó a su casa en Miami. La productora responsable ya había pedido disculpas públicas por el episodio.

Nueva polémica gira en torno a Nicolás Occhiato.

Nueva polémica gira en torno a Nicolás Occhiato.


Nicolás Occhiato decidió no realizar la denuncia formal contra la periodista que ingresó sin autorización a la casa que el equipo de Luzu TV alquila en Miami. Según contó Martín Salwe en SQP, desde el entorno del conductor confirmaron que están enojados por lo ocurrido, pero que no avanzarán con acciones legales porque todavía no lograron identificar con certeza a la persona responsable del ingreso.

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La definición ocurrió mientras se viraliza el video donde se ve a Occhiato discutiendo con la mujer dentro de la propiedad, luego de que esta vulnerara los mecanismos de seguridad de la vivienda. El hecho generó un fuerte impacto público y obligó al conductor a expresarse en sus redes sociales, donde calificó a la periodista de "desubicada" y relató un cruce que también incluyó un confrontamiento violento con un hombre que la acompañaba.

La decisión de no denunciar se da mientras hay un clima tenso para el canal y su dueño. Apenas unos días antes había logrado encauzar la crisis derivada del escándalo de Florencia Peña y la fake news sobre el padre de Lionel Messi, luego de pedirle disculpas al capitán de la Selección Argentina y cancelar el programa que la actriz conducía junto a Marley.

A la decisión de no avanzar judicialmente se sumó el pedido de disculpas público de la productora responsable de la colaboradora, lo que de alguna manera cerró el capítulo más urgente del conflicto, aunque dejó en evidencia lo delicado del episodio que vivieron en la intimidad de la vivienda alquilada en Estados Unidos.

El pedido de disculpas de la productora a Nico Occhiato

La productora Jotax, responsable de la periodista que ingresó a la propiedad, emitió un comunicado oficial reconociendo lo ocurrido como un error grave. "En nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV por la intromisión en su privacidad y posterior difusión de esas imágenes", comenzaron explicando en el texto.

La empresa atribuyó lo sucedido a una falla en sus propios protocolos internos. "Una colaboradora externa traspasó un límite y no se cumplieron los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos. Esas imágenes no debieron obtenerse ni difundirse. Lo reconocemos como un error", afirmaron.

El comunicado cerró con una disculpa directa hacia Occhiato y su equipo por el impacto que generó la situación, especialmente tras la repercusión que alcanzó en redes sociales. "Lamentamos profundamente el mal momento que esta situación les generó y que luego se vio amplificado en las redes sociales. Les hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas", concluyeron desde la productora.

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